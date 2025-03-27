Зеленський: Україна хоче оснастити армію за рахунок заморожених російських активів — Finance.ua

Зеленський: Україна хоче оснастити армію за рахунок заморожених російських активів Сьогодні 13:04 — Казна та Політика

Зеленський: Україна хоче оснастити армію за рахунок заморожених російських активів

Україна розраховує, що зможе переоснастити армію на кошти заморожених російських активів.

Про це заявив президент країни Володимир Зеленський в інтерв’ю Le Figaro

«Нам потрібні фінансові гарантії. Ми хотіли б, щоб заморожені російські активи використали для оснащення нашої армії. Тому що сильна та міцна українська армія буде нашою найбільшою гарантією безпеки», — сказав він.

За його словами, ще однією гарантією безпеки могли б стати сучасні системи ППО, які мають США і які дозволили б «повністю закрити небо».

На питання, якої допомоги Україна очікує від Франції, Зеленський зазначив, що з Емманюелем Макроном його пов’язує значно тісніший зв’язок, ніж просто між президентами двох країн.

«З Емманюелем Макроном ми спілкуємося практично щодня. Сьогодні в Україні відбуваються вирішальні речі. Наші стосунки виходять далеко за рамки тих, які зазвичай об’єднують двох президентів», — сказав він в інтерв’ю французькому виданню.

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«Про що ми будемо говорити (на зустрічі з Макроном. — Ред.)? Про конкретні речі. Про те, як краще підтримати Україну, про те, як збільшити виробництво дронів. Усі наші союзники визнають, що в цій сфері ми (українці) були швидкими та дуже продуктивними. Але нам все одно потрібно зробити більше. І перш за все бути винахідливими. Тому що в нас менше артилерії і снарядів, ніж у росії. У кремля є безпілотники-камікадзе, поставлені Іраном, і артилерія, і ракети, поставлені Північною Кореєю», — сказав Зеленський.

Нагадаємо, Євросоюз планує до листопада щомісяця надавати Україні по 1 млрд євро в рамках механізму Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine. Повернення коштів передбачено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

Група сенаторів у США звернулася до адміністрації президента Дональда Трампа із закликом передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Раніше Білий дім використовував лише відсотки з цих коштів для допомоги Києву.

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