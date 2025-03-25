Сенатори США закликали Білий дім передати заморожені активи рф на підтримку України, — Reuters Сьогодні 15:15 — Світ

Сенатори США закликали Білий дім передати заморожені активи рф на підтримку України, — Reuters

Група сенаторів у США звернулася до адміністрації президента Дональда Трампа із закликом передати Україні понад 300 мільярдів доларів заморожених російських активів. Раніше Білий дім використовував лише відсотки з цих коштів для допомоги Києву.

Як повідомляє Reuters, лист до держсекретаря США Марко Рубіо підписали сенатори-республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн. У ньому вони запитують: «Чи розглядає адміністрація можливість використання всіх доступних фінансових інструментів для посилення тиску на росію, аби вона припинила війну?»

Також сенатори цікавляться, чи вважає Білий дім, що заморожені активи рф слід використовувати як важіль у переговорах із москвою, і якщо так, то яким чином.

Читайте також Британія заморозила активів рф на понад 30 млрд доларів

Як зазначає Reuters, цей лист є одним із рідкісних випадків, коли впливові республіканці публічно закликають адміністрацію Трампа до жорсткішої політики щодо росії.

«Проукраїнські республіканці в Конгресі здебільшого зберігали мовчання, відколи Трамп скоригував курс США у бік більш м’якої позиції щодо москви, яка розпочала повномасштабне вторгнення в Україну у 2022 році», — йдеться в матеріалі.

Лист було надіслано за кілька днів до початку переговорів між американською та російською делегаціями у Саудівській Аравії. США намагаються досягти домовленостей щодо припинення вогню на морі, що може стати кроком до ширшого перемир’я.

Читайте також Україна отримала 1 млрд євро від ЄС з надходжень від російських активів

Після початку війни США та їхні європейські союзники заблокували російські суверенні активи на суму 300−350 мільярдів доларів. Ці кошти зберігаються у вигляді державних облігацій у фінансових установах Європи та США.

За даними Reuters, лише близько 7 мільярдів доларів розміщені у Штатах. Європейські країни досі обговорюють юридичні аспекти можливого використання цих активів, розглядаючи кілька варіантів.

Наразі США та ЄС погодилися лише на використання прибутку від відсотків заморожених активів для надання кредитів Україні, але не самих коштів.

Читайте також Канада надала Україні 1,7 млрд доларів за рахунок активів рф

У 2024 році Конгрес США ухвалив «Акт про відновлення економічного процвітання та можливостей для українців», який дозволяє президенту США передавати Україні конфісковані російські активи.

росія ж називає такі ініціативи «крадіжкою». За даними західних ЗМІ, москва може погодитися на використання частини заморожених активів для відновлення України, але наполягає, щоб частина коштів пішла на території, що перебувають під її окупацією.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.