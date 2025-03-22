Британія заморозила активів рф на понад 30 млрд доларів — Finance.ua
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Британія заморозила активів рф на понад 30 млрд доларів

Казна та Політика
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Британія заморозила активів рф на понад 30 млрд доларів
Британія заморозила активів рф на понад 30 млрд доларів
Британія заморозила російські активи на понад £25 млрд (понад $30 млрд) у межах санкцій після вторгнення рф в Україну.
Про це йдеться на сайті Міністерства фінансів Великої Британії.

Вплив санкцій

Зазначається, що станом на березень 2024 року уряд країни включив до списку санкцій 2001 фізичну та юридичну особу.
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«Санкції, запроваджені Великою Британією та її союзниками, суттєво вплинули на економіку росії, позбавивши її понад 400 мільярдів доларів з лютого 2022 року, що еквівалентно чотирьом рокам військових витрат рф», — зазначили в британському Мінфіні.
Влада Великої Британії прогнозує, що росія залишатиметься в дефіциті бюджету до 2026 року.
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«Ми продовжуватимемо жорстко застосовувати наші фінансові санкції в рамках нашої ширшої відповіді на варварське вторгнення росії в Україну», — заявила економічна секретарка Міністерства фінансів Британії Емма Рейнольдс.
За матеріалами:
Слово і Діло
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