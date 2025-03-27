Bloomberg пояснив, як Маск виграє від автомобільних мит США — Finance.ua

Bloomberg пояснив, як Маск виграє від автомобільних мит США Сьогодні 17:21 — Фондовий ринок

Bloomberg пояснив, як Маск виграє від автомобільних мит США

Тарифи на імпорт автомобілів, які анонсував президент США Дональд Трамп, завдадуть збитків автовиробникам у всьому світі та піднімуть ціни для внутрішніх споживачів. Однак деякі із ситуації все ж вийдуть переможцями, як от мільярдер Ілон Маск.

Про це повідомляє Bloomberg

Виробник електромобілів має великі заводи в Каліфорнії та Техасі, які роблять автомобілі для продажу в США, що більшою мірою ізолює його від нових мит Трампа на імпортні автомобілі та ключові компоненти.

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При цьому Трамп наполягає на відсутності конфлікту інтересів, попри помітну роль генерального директора Tesla в адміністрації президента США.

«Він (Ілон Маск. — Ред.) ніколи не просив мене про послугу в бізнесі», — сказав президент США, підписуючи указ про введення автомобільних мит.

Головні конкуренти від південнокорейської Hyundai Motor Co. до німецької Volkswagen AG і американської General Motors Co. тим часом незабаром зіткнуться з великими витратами.

Аналітики наголошують, що Tesla найменше постраждає від нових мит. Тим часом пресслужба компанії назвала свої машини «найбільш американськими».

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Ford Motor Co. також може зіткнутися з менш серйозними наслідками, ніж деякі конкуренти, оскільки близько 80% автомобілів, що вона продає у США, виробляються всередині країни.

Іноземні бренди, які сильно залежать від імпортних автомобілів, зіткнуться з найбільшим тиском. Південнокорейська Hyundai ризикує опинитись серед найбільш постраждалих.

За оцінкою аналітика SK Securities Co, Хек Джин Юна, Hyundai і Kia, можливо, доведеться платити до 7 млрд доларів щорічно за мита в США. Це становить майже 40% від загального операційного прибутку, який обидва автовиробники отримали у 2024 році.

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Toyota Motor Corp. імпортує близько половини того, що продає у США, попри наявність чотирьох складальних заводів у Кентуккі, Індіані, Міссісіпі та Техасі, а також заводів з виробництва двигунів у Західній Вірджинії та Алабамі.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% мита на всі автомобілі, що імпортуються до Сполучених Штатів. Однак це правило не застосовуватиметься, якщо виробництво буде перенесене до США.

Після цієї заяви акції провідних автовиробників США на позабіржових торгах різко впали: Ford Motor втратила 2%, General Motors — 2,3%, а Stellantis, яка володіє брендом Jeep, подешевшала на 3%.

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