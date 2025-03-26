Продажі Tesla у світі сповільнюються: яка ситуація в Україні — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Продажі Tesla у світі сповільнюються: яка ситуація в Україні

Особисті фінанси
50
Продажі Tesla у світі сповільнюються: яка ситуація в Україні
Продажі Tesla у світі сповільнюються: яка ситуація в Україні
Вхід у політику та кілька публічних активностей Ілона Маска у минулі місяці відчутно позначилися на Tesla Motors. За інформацією видання «Фокус», котре посилається на сайт Electrek, за перші 2 місяці поточного року продажі електромобілів Tesla впали на 71% у Німеччині, на 45% у Норвегії, на 44% у Франції, на 44% в Іспанії, також на 49% в Китаї та на 11% у США.
Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.
Згідно з базовими принципами ринкової економіки, якщо на якийсь товар падає попит, це за собою тягне зниження цін на нього.
Графік: eauto.org.ua
Графік: eauto.org.ua
Для повноти розуміння процесів, а також виключення випадковостей чи збігів, варто порівняти як змінилися ціни за цей же час на інші моделі, які мають високий попит на українському авторинку. Автори дослідження взяли для цього наймасовіший електромобіль Nissan Leaf та представника групи SUV Volkswagen ID.4.
Графік: eauto.org.ua
Графік: eauto.org.ua

Що в результаті

Ціни на електромобілі припинили знижуватися, незалежно від того, йдеться про вироби Tesla чи про інші. І навіть помітне певне зростання середніх цін, що, врешті, очікувано — адже пільги на їхнє розмитнення закінчаться 31 грудня цього року. Це значить що повернеться мито й ПДВ, що потягне зростання фактичних цін на понад 30%.
Читайте також
Повертаючись до Tesla, це не вперше, коли потенційно необережні публічні вислови Ілона Маска могли вплинути на рішення українських покупців, проте ще жодного разу це не потягнуло зменшення продажів чи, тим паче бойкоту продукції цього виробника на нашому ринку. По-перше, офіційного представництва Tesla у нас немає, і навряд чи буде. По-друге, електромобілі Tesla мають збалансовані характеристики та ціну, ремонтопридатні, є чимало доступних аукціонних американських варіантів, що робить їх цікавим товаром.
Місце для вашої реклами
«Що врешті дозволяє припустити наступне: коли настає час відреагувати на той чи інший провокаційний „твіт“ Ілона, українці готові до наступу у соцмережах. Коли ж постає питання купівлі електромобіля — більшість розділяють поняття „Тесла“ та „Ілон“, ставлячи їх на різні полички. І врешті купують котрусь „Модел“ від Тесла. Максимум — висловлять своє обурення поведінкою Ілона наклейкою на бампер з текстом на кшталт „я купив цю машину ще до того, як…“», — прокоментували експерти.
За матеріалами:
Інститут досліджень авторинку
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems