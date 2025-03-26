Продажі Tesla у світі сповільнюються: яка ситуація в Україні — Finance.ua

Продажі Tesla у світі сповільнюються: яка ситуація в Україні Сьогодні 19:01 — Особисті фінанси

Продажі Tesla у світі сповільнюються: яка ситуація в Україні

Вхід у політику та кілька публічних активностей Ілона Маска у минулі місяці відчутно позначилися на Tesla Motors. За інформацією видання « Фокус », котре посилається на сайт Electrek, за перші 2 місяці поточного року продажі електромобілів Tesla впали на 71% у Німеччині, на 45% у Норвегії, на 44% у Франції, на 44% в Іспанії, також на 49% в Китаї та на 11% у США.

Про це пишуть експерти Інституту досліджень авторинку.

Згідно з базовими принципами ринкової економіки, якщо на якийсь товар падає попит, це за собою тягне зниження цін на нього.

Графік: eauto.org.ua

Для повноти розуміння процесів, а також виключення випадковостей чи збігів, варто порівняти як змінилися ціни за цей же час на інші моделі, які мають високий попит на українському авторинку. Автори дослідження взяли для цього наймасовіший електромобіль Nissan Leaf та представника групи SUV Volkswagen ID.4.

Графік: eauto.org.ua

Що в результаті

Ціни на електромобілі припинили знижуватися, незалежно від того, йдеться про вироби Tesla чи про інші. І навіть помітне певне зростання середніх цін, що, врешті, очікувано — адже пільги на їхнє розмитнення закінчаться 31 грудня цього року. Це значить що повернеться мито й ПДВ, що потягне зростання фактичних цін на понад 30%.

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Повертаючись до Tesla, це не вперше, коли потенційно необережні публічні вислови Ілона Маска могли вплинути на рішення українських покупців, проте ще жодного разу це не потягнуло зменшення продажів чи, тим паче бойкоту продукції цього виробника на нашому ринку. По-перше, офіційного представництва Tesla у нас немає, і навряд чи буде. По-друге, електромобілі Tesla мають збалансовані характеристики та ціну, ремонтопридатні, є чимало доступних аукціонних американських варіантів, що робить їх цікавим товаром.

«Що врешті дозволяє припустити наступне: коли настає час відреагувати на той чи інший провокаційний „твіт“ Ілона, українці готові до наступу у соцмережах. Коли ж постає питання купівлі електромобіля — більшість розділяють поняття „Тесла“ та „Ілон“, ставлячи їх на різні полички. І врешті купують котрусь „Модел“ від Тесла. Максимум — висловлять своє обурення поведінкою Ілона наклейкою на бампер з текстом на кшталт „я купив цю машину ще до того, як…“», — прокоментували експерти.

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