Ринкова частка Tesla в Європі у лютому впала до п’ятирічного мінімуму — Finance.ua
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Ринкова частка Tesla в Європі у лютому впала до п’ятирічного мінімуму

Фондовий ринок
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Ринкова частка Tesla в Європі у лютому впала до п’ятирічного мінімуму
Ринкова частка Tesla в Європі у лютому впала до п’ятирічного мінімуму
Ринкова частка американського виробника електрокарів Tesla в Європі у лютому впала до найнижчого для цього місяця показника за п’ять років.
Про це повідомляє The Guardian із посиланням на дані дослідницької платформи Jato Dynamics.
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Згідно з наведеними даними, виробник електромобілів з Техасу минулого місяця продав у 25 країнах ЄС, Великій Британії, Норвегії та Швейцарії менш ніж 16 тисяч автомобілів, що в середньому на 44% менше порівняно з лютим минулого року.
Ринкова частка Tesla в Європі впала до 9,6% минулого місяця, що є найнижчим зареєстрованим у лютому показником за останні п’ять років.
У січні продажі компанії в Європі впали порівняно з 2024 роком на 45% - з 18 161 до 9 945.
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Нині аналітики та інвестори намагаються оцінити, який вплив на автовиробника має політична активність Ілона Маска, який є виконавчим директором компанії Tesla. Його робота в адміністрації Дональда Трампа викликає негативну реакцію у деяких власників Tesla і потенційних покупців.
Дилерські центри Tesla також стали об’єктом протестів проти компанії.
За матеріалами:
Укрінформ
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