Продажі Tesla продемонстрували рекордне падіння по всьому світу — Finance.ua

Продажі Tesla продемонстрували рекордне падіння по всьому світу Сьогодні 01:22 — Технології&Авто

Продажі Tesla продемонстрували рекордне падіння по всьому світу

Попит на електромобілі Tesla продовжує стрімко знижуватися. У лютому продажі американського бренду продемонстрували рекордне падіння у різних країнах по всьому світу.

Про це повідомляє Carscoops.

Продажі Tesla в Європі за лютий обвалилися на 50%. У Німеччині падіння склало 76,3% — реалізовано лише 1429 авто. Хоча загалом попит на електрокари в цій країні зріс на 30,8%.

У Франції Tesla продемонструвала падіння на 44%. У Норвегії, де електрокари домінують на ринку та демонструють зростання продажів на 53,4% з початку року, Tesla за січень-лютий продала на 44,4% менше автомобілів, аніж торік.

Ця тенденція простежується не лише в Європі. В Австралії за лютий продажі Tesla рухнули на 71,9%: купили лише 1592 електрокари проти 5665 торік.

Навіть у Китаї зафіксовано спад на 49,16%. Якщо у лютому 2024 року компанія продала в Піднебесній 60 365 авто, то у 2025 — 30 688. Для Tesla китайський ринок є ключовим. Варто відзначити, що у КНР, Австралії та Європі вже продається оновлений електрокросовер на який покладалися великі надії.

Через падіння продажів вартість акцій Tesla за лютий знизилася на 28%. Ринкова капіталізація компанії вперше з листопада впала нижче 1 трильйона доларів. Акціонери Tesla вже вимагають від Ілона Маска звіт про діяльність компанії.

Деякі власники Tesla змінюють логотипи своїх авто в знак протесту. Фото: Electrek

У Carscoops назвали низку факторів, які могли вплинути на продажі Tesla. Це і оновлення найпопулярнішого електрокара Tesla Model Y, і конкуренція з дешевими китайськими моделями, і неоднозначні заяви та жести Ілона Маска.

Саме через поведінку СЕО Tesla серед власників електрокарів цієї марки стає популярним веселий флешмоб. Вони замінюють логотипи Tesla на емблеми інших автобрендів або прикрашають свої авто наліпками з написами на кшталт «Я придбав авто до того, як Ілон збожеволів».

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