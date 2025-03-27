У березні буде проведено перерахунок житлових субсидій — Finance.ua

У березні буде проведено перерахунок житлових субсидій Сьогодні 14:30 — Особисті фінанси

У березні буде проведено перерахунок житлових субсидій

Домогосподарствам, у яких змінились доходи, у березні буде проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій.

Про це повідомляє Пенсійний фонд.

«Двічі на рік — у березні та серпні — домогосподарствам, у яких середньомісячний сукупний дохід зменшився або збільшився на понад 50 відсотків, органи Пенсійного фонду України здійснюють перерахунок розміру призначеної житлової субсидії в межах установленого строку її призначення. Такий перерахунок проводиться автоматично, без звернення громадян», — сказано в повідомленні.

При перерахунку виплат з березня 2025 року середньомісячний сукупний дохід враховують за III і IV квартал 2024 року, який порівнюють з доходами за I і II квартали 2024 року (саме за цей період було враховано дохід під час розрахунку житлової субсидії на опалювальний сезон).

Якщо в результаті співставлення встановлено, що доходи змінились на понад 50 відсотків в більшу чи меншу сторону, розмір житлової субсидії переглядається.

Таким чином, у домогосподарств, у яких доходи зменшились / збільшились на понад 50 відсотків, з березня розмір житлової субсидії зміниться: або збільшиться, або зменшиться.

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Нагадаємо, Кабінет Міністрів змінив принцип порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім’ї для усіх видів державної соціальної допомоги.

Сума субсидії залежить не лише від ваших доходів, а й від кількості мешканців. Це впливає не тільки на суму середньомісячного прибутку, а й на розрахунок вартості комунальних послуг за соціальними нормами. Саме від цієї суми, а не від фактичних нарахувань віднімається сума обов’язкового платежу для того, щоб визначити розмір субсидії.

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