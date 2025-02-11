Як правильно порахувати субсидію: зверніть увагу на соціальні нормативи споживання — Finance.ua

Як правильно порахувати субсидію: зверніть увагу на соціальні нормативи споживання Сьогодні 14:37 — Особисті фінанси

Як правильно порахувати субсидію: зверніть увагу на соціальні нормативи споживання

Сума субсидії залежить не лише від ваших доходів, а й від кількості мешканців. Це впливає не тільки на суму середньомісячного прибутку, а й на розрахунок вартості комунальних послуг за соціальними нормами. Саме від цієї суми, а не від фактичних нарахувань віднімається сума обов’язкового платежу для того, щоб визначити розмір субсидії.

На кожну людину розраховані окремі норми споживання комунальних послуг, площі житла тощо. Яка саме норма застосовується, залежить від побутових умов, наприклад наявності різних видів опалення, водопостачання, використання ресурсів з різною метою.

Норми споживання природного газу:

Опалення: 4,0 м³ на 1 м² опалювальної площі з урахуванням коригувального коефіцієнта (у опалювальний період).

Газова плита (приготування їжі): 3,3 м³ на особу.

Газова плита без гарячого водопостачання та газового водонагрівача: 5,4 м³ на особу (для приготування їжі та підігріву води).

Газова плита та водонагрівач: 10,5 м³ на особу.

Норми споживання води:

Холодна вода:

2,0 м³ на особу (за наявності в житлі постачання гарячої води).

3,6 м³ на особу (за відсутності гарячого водопостачання).

Гаряча вода: 1,6 м³ на особу.

Водовідведення: 3,6 м³ на особу.

Нагадаємо, закон чітко визначає площу, на яку розраховується надання пільги. Однак в окремих випадках можна отримати виплату на зайві «квадрати». У випадку, якщо людина живе у великій квартирі і отримує маленьку пенсію, то вона може оформити субсидія на оплату понаднормової площі житла.

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