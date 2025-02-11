Як правильно порахувати субсидію: зверніть увагу на соціальні нормативи споживання — Finance.ua
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Як правильно порахувати субсидію: зверніть увагу на соціальні нормативи споживання

Особисті фінанси
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Як правильно порахувати субсидію: зверніть увагу на соціальні нормативи споживання
Як правильно порахувати субсидію: зверніть увагу на соціальні нормативи споживання
Сума субсидії залежить не лише від ваших доходів, а й від кількості мешканців. Це впливає не тільки на суму середньомісячного прибутку, а й на розрахунок вартості комунальних послуг за соціальними нормами. Саме від цієї суми, а не від фактичних нарахувань віднімається сума обов’язкового платежу для того, щоб визначити розмір субсидії.

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На кожну людину розраховані окремі норми споживання комунальних послуг, площі житла тощо. Яка саме норма застосовується, залежить від побутових умов, наприклад наявності різних видів опалення, водопостачання, використання ресурсів з різною метою.

Норми споживання природного газу:

  • Опалення: 4,0 м³ на 1 м² опалювальної площі з урахуванням коригувального коефіцієнта (у опалювальний період).
  • Газова плита (приготування їжі): 3,3 м³ на особу.
  • Газова плита без гарячого водопостачання та газового водонагрівача: 5,4 м³ на особу (для приготування їжі та підігріву води).
  • Газова плита та водонагрівач: 10,5 м³ на особу.

Норми споживання води:

  • Холодна вода:
  • 2,0 м³ на особу (за наявності в житлі постачання гарячої води).
  • 3,6 м³ на особу (за відсутності гарячого водопостачання).
  • Гаряча вода: 1,6 м³ на особу.
  • Водовідведення: 3,6 м³ на особу.
Нагадаємо, закон чітко визначає площу, на яку розраховується надання пільги. Однак в окремих випадках можна отримати виплату на зайві «квадрати». У випадку, якщо людина живе у великій квартирі і отримує маленьку пенсію, то вона може оформити субсидія на оплату понаднормової площі житла.
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