Кому не призначать субсидії у 2025 році — Finance.ua
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Кому не призначать субсидії у 2025 році

Особисті фінанси
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Кому не призначать субсидії у 2025 році
Кому не призначать субсидії у 2025 році
Згідно з законодавством, в Україні існує чітко визначений перелік домогосподарств, які не мають права претендувати на житлову субсидію.
Про це йдеться у статті Finance.ua.
Зокрема, допомогу неможливо отримати:
  • Якщо загальна площа житлового приміщення більше ніж 130 кв. метрів для квартир і 230 кв. метрів для будинків.
  • Якщо у власності членів домогосподарства є авто, з року випуску якого минуло менш як п’ять років або два і більше авто, які не старше 15 років.
  • Якщо будь-хто зі складу домогосподарства протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидії здійснив покупку на понад 100 тис. гривень (раніше ця сума становила 50 тис. гривень).
  • Якщо у домогосподарства є борги по оплаті житлово-комунальних послуг за понад три місяці.
  • Якщо громадянин не повернув надміру виплачену суму житлової субсидії за попередні періоди її одержання.
  • Якщо у складі домогосподарства є ті, хто мають заборгованість за виконавчими провадженнями про стягнення аліментів за понад три місяці.
  • Якщо будь-хто зі складу домогосподарства має у власності більше ніж один будинок чи квартиру.
  • Якщо у члена сім’ї є більше ніж 100 тис. гривень на депозитному банківському рахунку або ж на таку суму і більше придбані облігації внутрішньої державної позики.
  • Якщо будь-хто зі складу домогосподарства протягом останніх 12 місяців купував іноземну валюту на суму, що перевищує 50 тис. гривень.
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Водночас уряд постановою № 1285 від 8 листопада 2024 року дозволив призначати житлові субсидії, попри купівлю, зокрема у кредит, генерувальних установок, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання та / або енергії вітру, та їх комплектувальних виробів, якщо разовий платіж для купівлі такого обладнання не перевищує 150 тис. гривень.
Детально про те, які види субсидій можна оформити 2025 року та їх розміри — читайте у статті за посиланням нижче:

Субсидії на початку 2025 року: які існують та як оформити

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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