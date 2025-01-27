День фінансів: ліміти на грошовові перекази, компанії з «російським слідом», мільйони безробітних, багато вакансій — Finance.ua

День фінансів: ліміти на грошовові перекази, компанії з «російським слідом», мільйони безробітних, багато вакансій Сьогодні 17:38

День фінансів: ліміти на грошовові перекази, компанії з «російським слідом», мільйони безробітних, багато вакансій

У понеділок в новому матеріалі Finance.ua розповідає про ситуацію з таким видом інвестування, як ОВДП, та що може відбутися далі:

Ліміти на грошовий переказ. З 1 лютого 2025 року в Україні банки почнуть встановлювати З 1 лютого 2025 року в Україні банки почнуть встановлювати обмеження на перекази за реквізитами IBAN для клієнтів без документально підтвердженого доходу.

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У лютому триватиме період зміцнення-підтримки гривні: думка експерта.

НБУ випустив у продаж 5 грн з унікальним дизайном. НБУ почав НБУ почав продавати пам’ятну монету 5 грн, яка присвячена козакам-характерникам та отримала назву «Ні куля, ні шабля!». Пам’ятні монети у фірмовому пакуванні вже можна придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Ціна — 161 грн.

Мільйони безробітних і багато вакансій. В Україні є близько 2 мільйонів безробітних людей, але разом з тим існує величезний дефіцит робочих рук. Як В Україні є близько 2 мільйонів безробітних людей, але разом з тим існує величезний дефіцит робочих рук. Як розповів економіст, член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, цей парадокс є наслідком структурних викривлень на ринку праці.

Пенсія без стажу. Люди, що не мають трудового стажу можуть розраховувати на форму державної Люди, що не мають трудового стажу можуть розраховувати на форму державної допомоги , призначену для громадян, які досягли пенсійного віку, але не змогли накопичити необхідний страховий стаж для отримання звичайної пенсії.

Де в Україні найбільше компаній з «російським слідом». Попри заборону закону 93 Попри заборону закону 93 компанії за пів року позбулися «російського сліду» та продовжують вести бізнес в Україні та навіть вигравати державні тендери. Найбільше з них в Києві та Одесі — 59,1%.

10 революційних послуг в «Дії». Як Як розповів повідомив віце-прем'єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, цього року в застосунку «Дія» з’являться 10 нових революційних послуг та вдосконалюватимуться старі.

🌏 За кордоном

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Коли США випустять долари нового зразка. США час від часу оновлюють дизайн банкнот долара, а також додають нові елементи захисту. Федеральний резерв уже має чіткий графік США час від часу оновлюють дизайн банкнот долара, а також додають нові елементи захисту. Федеральний резерв уже має чіткий графік випуску нових купюр доларів.

Шольц висловився щодо енергетичної політики Трампа. Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав плани президента США Дональда Трампа щодо збільшення експорту нафти і газу. Німецький політик Канцлер Німеччини Олаф Шольц привітав плани президента США Дональда Трампа щодо збільшення експорту нафти і газу. Німецький політик заявив , що це «добре для Європи і Німеччини».

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ШІ-модель DeepSeek обійшла ChatGPT і обвалила акції техгігантів. Китайський стартап DeepSeek зі своєю моделлю генеративного штучного інтелекту DeepSeek-V3 Китайський стартап DeepSeek зі своєю моделлю генеративного штучного інтелекту DeepSeek-V3 випередив у Сполучених Штатах свого конкурента ChatGPT і став найпопулярнішим безкоштовним застосунком, доступним в американському Apple App Store.

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