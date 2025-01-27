Попит збільшився: банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну — Finance.ua

Попит збільшився: банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну Сьогодні 11:03 — Валюта

Попит збільшився: банки збільшили ввезення готівкових доларів в Україну

Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли в Україну в грудні 2024 року, становив 1,581 млрд доларів. Це на 6,9% більше, ніж у листопаді (1,478 млрд доларів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку.

Загалом за рік банки ввезли в Україну валюти на 15,938 млрд доларів, з них готівкових доларів на 11,693 млрд, готівкових євро — на 4,208 млрд доларів.

При цьому за рік банки вивезли готівкової валюти на 1,311 млрд доларів.

Таким чином, чистий приплив готівкової валюти становив 14,627 млрд доларів.

Нагадаємо, населення України в грудні купило в банах 1,303 млрд доларів. За весь рік українці купили в банках 12,219 млрд доларів.

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За даними НБУ, за січень-листопад 2024 року зростання обсягів готівкової валюти поза банками оцінено в 14,9 млрд доларів (минулого року — 10,2 млрд доларів). Загалом на руках у населення і бізнесу може бути близько 130 млрд доларів, що набагато більше за всі гривневі активи (2,5 трлн гривень).

Попит на готівкову валюту залишався високим і в січні. За 20 днів січня населення викупило понад 930 млн доларів готівкової та безготівкової іноземної валюти. Наприкінці місяця курс долара пішов униз і впав на готівковому ринку майже на 1 гривню до 42,20 гривень.

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