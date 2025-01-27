Якщо Китай відмовиться від російської нафти, то росія опиниться на межі краху — Finance.ua

Якщо Китай відмовиться від російської нафти, то росія опиниться на межі краху Сьогодні 16:15 — Енергетика

Якщо Китай відмовиться від російської нафти, то росія опиниться на межі краху

Минулого року росія та Китай підписали угоду до 2030 року, зокрема в енергетичній сфері, де росія зобов’язується постачати енергоресурси без перебоїв. Це викликає питання щодо посилення газової залежності росії від Китаю, що може призвести до краху росії.

Як розповів колишній очільник ТОВ «Оператор ГТС Україна» Сергій Макогон в інтервʼю 24 Каналу , що після того, як росія втратила експортні ринки на Заході, вона опинилася у повній залежності від Китаю, який став основним покупцем і фінансовим партнером.

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«Головний той, хто купує і платить гроші. Фактично, коли росія втратила свої експортні ринки на Заході, вона впала у повну залежність Китаю, який і диктує ціни», — заявив Макогон.

За його словами, якщо Китай припинить купувати російську нафту, це матиме катастрофічні наслідки для росії, оскільки третина її федерального бюджету залежить від експорту нафти та газу.

Також він висловлює впевненість, що залежність росії від Китаю лише зростатиме.

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