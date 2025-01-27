Ліміти на грошовий переказ: що буде від 1 лютого — Finance.ua

Ліміти на грошовий переказ: що буде від 1 лютого Сьогодні 12:03 — Особисті фінанси

Ліміти на грошовий переказ: що буде від 1 лютого

З 1 лютого 2025 року в Україні банки почнуть встановлювати обмеження на перекази за реквізитами IBAN для клієнтів без документально підтвердженого доходу.

Про це повідомляє НБУ.

Для клієнтів, які потрапили до групи «високого ризику», планується встановити ліміт на вихідні перекази в сумі до 50 тис. грн на місяць.

з 1 лютого 2025 року — у сумі до 150 тис. грн на місяць;

з 1 червня 2025 року — у сумі до 100 тис. грн на місяць.

Кого не стосуватиметься

підтверджені, наприклад, тих, хто отримує зарплату на Ліміти не стосуватимуться клієнтів, доходи яких, наприклад, тих, хто отримує зарплату на банківські картки , та волонтерів.

Клієнти також матимуть можливість звернутись до банку для запиту на підвищення ліміту при наданні документального підтвердження коштів.

Що важливо: якщо в жовтні Національний банк встановив обмеження тільки на перекази з картки на картку (т.зв. P2P-перекази), то тепер обмеження буде запроваджено на всі можливі перекази, включаючи переказ за реквізитами рахунку (IBAN), які НБУ спочатку взагалі не обмежував.

Крім того, банки — учасники цієї угоди введуть обмеження на кількість рахунків, відкритих в одній валюті для одного клієнта: не більше ніж три рахунки в одній валюті для клієнтів без документально підтверджених джерел доходів.

Депозитні, кредитні рахунки та рахунки, що відкриваються для використання програм державної підтримки (як, наприклад, «Національний кешбек»), обмежуватись не будуть.

Нагадаємо, Голова НБУ Андрій Пишний, коментуючи факт підписання меморандуму, зокрема заявив, що меморандум не посилює фінансовий моніторинг та оцінювання клієнта в банках і не вводить додаткові обмеження для клієнтів.

У волонтерському середовищі резонно побоюються, що нововведення ускладнять процес збирання грошей, особливо якщо збирається велика сума на щось «серйозне».

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