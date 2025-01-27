Пишний: чистий кредитний портфель банків бізнесу зріс на 21%, населення — 39% Сьогодні 15:00 — Кредит&Депозит

Пишний: чистий кредитний портфель банків бізнесу зріс на 21%, населення — 39%

Кредитування впевнено зростає понад рік як в корпоративному, так і в роздрібному сегментах ринку. Чистий (без урахування сформованих резервів) кредитний портфель бізнесу за 2024 рік, за оперативними даними, зріс на 65 млрд грн, або на 21%, населення — на 62 млрд грн, або на 39%.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

Як написав Голова НБУ, «це результат як відновлення попиту бізнесу та населення на кредити, так і збільшення ризик-апетиту банків».

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Це зростання переважно сформоване ринковими механізмами, оскільки частка бізнес-кредитів у межах програми «Доступні кредити 5−7-9%», визначальної для бізнесу в перший рік повномасштабної війни, скоротилася до 34%; корпоративний кредитний портфель зростає в банків усіх груп.

«Фінустанови активно нарощують кредитування підприємств різного розміру, зокрема, найбільших галузей — сільського господарства, торгівлі та промисловості, у такий спосіб докладаючись до їх зростання; про закредитованість не йдеться!» — зазначив Пишний.

Бізнес зберігає помірне боргове навантаження на близькому до довоєнних показників рівні, а співвідношення роздрібних позик банків і небанківських фінустанов до річних доходів населення становить лише 10%.

Посилення конкуренції стимулювало банки поліпшити умови за кредитами, зокрема знизити ставку за бізнес-кредитами в середньому до доковідних 15% річних.

Якість портфеля поліпшується — частка NPL скоротилася до 31% на 1 грудня 2024 року, або на 6 в. п. з початку минулого року, а показники міграції гривневих кредитів населення та бізнесу до категорії непрацюючих співставні з показниками довоєнного рівня.

Довідка Finance.ua:

Народні депутати планують переписати правила кредитної історії. Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти відповідний законопроєкт № 12 260за основу. Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

У 2024 році гривневі банківські вклади зросли на 15,8% (+257 млрд грн) до 1 885,3 млрд грн, вклади у валюті зросли на 4,2% (+0,8 млрд дол.) до 20,1 млрд дол.

Станом на 1 грудня 2024 року в 62 банках-учасниках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб налічувалося 69,5 млн вкладів на суму 1 трлн 347 млрд гривень. З них 355 тисяч були на суму понад 600 тисяч гривень.

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