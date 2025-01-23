Депутати планують змінити правила ведення кредитних історій — Finance.ua

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Депутати планують змінити правила ведення кредитних історій

Кредит&Депозит
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Депутати планують змінити правила ведення кредитних історій
Депутати планують змінити правила ведення кредитних історій
Народні депутати планують переписати правила кредитної історії. Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти відповідний законопроєкт № 12 260 за основу.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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«Законопроєктом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням, захистом та використанням цієї інформації, правові основи державного нагляду за такою діяльністю», — повідомив Гетманцев.
За його словами, головною метою ініціативи є:
  • посилення захисту прав позичальників;
  • покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості;
  • заохочення відповідального кредитування та забезпечення цільового використання кредитної історії виключно для оцінювання кредитоспроможності;
  • управління кредитним ризиком і здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів.
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Як додала народна депутатка і членкиня Комітету фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, наразі в цій сфері діє застарілий закон, прийнятий ще 20 років тому, який не враховує сучасних реалій і потреб.
Новий законопроєкт змінить ситуацію:
  • вводиться обов’язок регулярного оновлення інформації про виконання грошових зобов’язань;
  • запроваджується ефективний механізм взаємодії між позичальником та кредитором;
  • передбачено визнання недійсними кредитних правочинів, укладених всупереч заяві позичальника.
«Ми пропонуємо автоматизувати надання банкам і фінансовим установам відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян через систему „Трембіта“», — зазначила депутатка.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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