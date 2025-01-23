Депутати планують змінити правила ведення кредитних історій — Finance.ua

Депутати планують змінити правила ведення кредитних історій Сьогодні 16:44 — Кредит&Депозит

Депутати планують змінити правила ведення кредитних історій

Народні депутати планують переписати правила кредитної історії. Комітет Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики рекомендував прийняти відповідний законопроєкт № 12 260 за основу.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

«Законопроєктом пропонується встановити правові, фінансові та організаційні засади ведення кредитних історій: збору, обробки, зберігання, захисту та використання інформації про виконання особами грошових зобов’язань, функціонування інституцій, пов’язаних зі збором, обробкою, зберіганням, захистом та використанням цієї інформації, правові основи державного нагляду за такою діяльністю», — повідомив Гетманцев.

За його словами, головною метою ініціативи є:

посилення захисту прав позичальників;

покращення обміну інформацією на кредитному ринку та підвищення її якості;

заохочення відповідального кредитування та забезпечення цільового використання кредитної історії виключно для оцінювання кредитоспроможності;

управління кредитним ризиком і здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів.

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Як додала народна депутатка і членкиня Комітету фінансів, податкової та митної політики Ольга Василевська-Смаглюк, наразі в цій сфері діє застарілий закон, прийнятий ще 20 років тому, який не враховує сучасних реалій і потреб.

Новий законопроєкт змінить ситуацію:

вводиться обов’язок регулярного оновлення інформації про виконання грошових зобов’язань;

запроваджується ефективний механізм взаємодії між позичальником та кредитором;

передбачено визнання недійсними кредитних правочинів, укладених всупереч заяві позичальника.

«Ми пропонуємо автоматизувати надання банкам і фінансовим установам відомостей з Державного реєстру актів цивільного стану громадян через систему „Трембіта“», — зазначила депутатка.

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