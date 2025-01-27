НБУ випустив у продаж 5 грн з унікальним дизайном (фото, ціна) — Finance.ua
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НБУ випустив у продаж 5 грн з унікальним дизайном (фото, ціна)

Особисті фінанси
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НБУ випустив у продаж 5 грн з унікальним дизайном (фото, ціна)
НБУ випустив у продаж 5 грн з унікальним дизайном (фото, ціна)
НБУ почав продавати пам’ятну монету 5 грн, яка присвячена козакам-характерникам та отримала назву «Ні куля, ні шабля!».
Про це повідомили в НБУ.
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Нагадамо, монету було введено в обіг 4 грудня 2024 року. Поточний раунд продажів стартував 21 січня.
НБУ випустив у продаж 5 грн з унікальним дизайном (фото, ціна)
«Пам'ятна монета присвячена легендарним воїнам Запорозької Січі — козакам-характерникам. Ці звитяжці, овіяні містичною славою, відзначалися неперевершеною майстерністю в бою та володінням зброєю, що викликало страх у ворогів і захоплення в союзників. Сьогодні українські захисники, подібно до своїх предків, демонструють виняткову хоробрість, стійкість та вірність Батьківщині, продовжуючи славні традиції козацтва», — розповіли про монету в НБУ.
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Де можна придбати монету
Пам’ятні монети «Ні куля, ні шабля!» у фірмовому пакуванні вже можна придбати в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Ціна — 161 грн.
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В Нацбанку повідомляли, що вони будуть доступні у банках-дистриб'юторах: Укргазбанк;. Таскомбанк; ПриватБанк;. Ощадбанк;. ПУМБ.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України презентував срібну монету «Цифрова держава», яку присвятив досягненням України у сфері цифровізації та інновацій. Тираж монети обмежений — до 7 500 монет. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.
  • Національний банк з 5 листопада ввів у обіг нову пам’ятну монету із серії «Східний календар» — «Рік Змії», присвячену символу майбутнього року. Придбати пам’ятну монету «Рік Змії» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ.
  • НБУ презентував нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка». Пам’ятна монета «Новорічна іграшка» виготовлена зі срібла, номінал — 10 гривень. На аверсі зображено витончений декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон.
Finance.ua надає приклади монет, наявність або придбання яких можуть стати приводом у вас для появи прибутку:

Популярні інвестиційні монети: огляд найвигідніших варіантів

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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