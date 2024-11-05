Нацбанк випустив нову монету, присвячену року Змії — Finance.ua

Нацбанк випустив нову монету, присвячену року Змії Сьогодні 18:32

Нацбанк випустив нову монету, присвячену року Змії

Національний банк з 5 листопада вводить в обіг нову пам’ятну монету із серії «Східний календар» — «Рік Змії», присвячену символу майбутнього року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

«За 12-річним східним календарем 2025 рік пройде під знаком Змії, тож наша наступна монета „Рік Змії“ присвячена саме символу майбутнього року. Змія — шостий знак китайського зодіаку, який символізує гнучкість, інтуїцію та спокій. Вона уособлює глибокі знання, розсудливість, здатність до адаптації та виживання в будь-яких умовах. Ми, українці, за роки війни, як ніхто інший, відчули важливість цих якостей та розуміємо, наскільки потрібні гнучкість і здатність до трансформації для продовження боротьби», — йдеться в описі НБУ.

Дизайн монети

На реверсі зображено стилізований символ східного календаря 2025 року — змію. Її образ — закомпонований у шестикутник, що виражає динаміку та внутрішню силу, а в поєднанні з агресивним зображенням зміїної голови — ворожість та непередбачуваність для нападника. Закручений хвіст змії нагадує шаблю, що символізує готовність до боротьби.

На аверсі по колу зображені 12 символів східного календаря, в центрі кола — стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на головуючий у 2025 році знак китайського зодіаку. Дизайн монети створила художниця Марина Куц, скульптор — Анатолій Демяненко.

Де придбати

Пам’ятна монета «Рік Змії» вводиться в обіг 5 листопада 2024 року. Її номінал — 5 гривень. Тираж — 80 тисяч штук у сувенірній упаковці.

Придбати пам’ятну монету «Рік Змії» можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Загалом через інтернет-магазин поступово буде реалізовано 48 тисяч монет.

Крім того, монета реалізовуватиметься і банками-дистриб'юторами (перелік є на сайті НБУ) в міру відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ. Про початок реалізації та точки продажу дізнавайтеся на їхніх офіційних сайтах.

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