Види монет для інвестування: колекційні, bullion, історичні тощо — Finance.ua
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Види монет для інвестування: колекційні, bullion, історичні тощо

Особисті фінанси
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Інвестувати в монети — цікаво та вигідно. Такі інвестиції можуть відбуватися в монети золоті та срібні, тобто виготовлені з дорогоцінних металів, а також в колекційні, які мають певну історичну або нумізматичну цінність.
Якщо дуже-дуже узагальнити, всі види монет, які використовуються для інвестування, можна поділити на:

Колекційні

Вони відрізняються особливою цінністю для колекціонерів. Можуть бути рідкісними. Можуть мати важливе історичне значення. Можуть бути виготовленими в обмежених кількостях.
Наприклад, монети, випущені до певних дат або з особливим дизайном можуть коштувати в кілька разів вище за номінал.
Види монет для інвестування: колекційні, bullion, історичні тощо

Монети bullion

Переважно, їх виготовляють з дорогоцінних металів (золото, срібло, платина), а вартість залежить, першочергово, від зміни вартості на ці метали.
Наприклад, золоті монети «Canadian Maple Leaf», «American Eagle» чи «Krugerrand» часто використовуються для інвестування. Ніяких складнощів з їхньою купівлею та продажем не виникає.
Види монет для інвестування: колекційні, bullion, історичні тощо

Історичні монети

Зрозуміло, ці монети мають суттєву історичну цінність, вони пов’язані з певними епохами, культурами, подіями. Нерідко відносяться до колекційних, але високу ринкову вартість мають далеко не завжди.
Наприклад, античні чи середньовічні монети дуже цікаві з історичного погляду. Але саме їхня вартість визначається ще й станом.
Види монет для інвестування: колекційні, bullion, історичні тощо

Нумізматичні монети

Ці варіанти цінуються за дизайн, історію, стан та рідкість, тобто ключові нумізматичні якості. Звичайно, чим все перелічене краще та цікавіше, тим і вартість буде вищою.
Наприклад, дуже цінні для колекціонерів монети з певними помилками у карбуванні. Чи могли виробники цих монет уявити, що за їхні недоліки хтось з нащадків буде готовий заплатити чималу суму? Навряд. Але факт лишається фактом. Зараз так і є. За помилки в карбуванні беруть більше, бо це робить монету унікальною та неповторною.
Види монет для інвестування: колекційні, bullion, історичні тощо

Пам’ятні монети сучасності

Випускають такі варіанти для відзначення певних ювілеїв, подій, культурних аспектів. Виготовлені вони можуть бути з різних матеріалів. Тираж, зазвичай, мають обмежений.
Види монет для інвестування: колекційні, bullion, історичні тощо
Наведені варіанти монет пропонують різні можливості для інвесторів та колекціонерів, причому в кожному випадку особливості та цінність унікальні, власні, неповторні. Треба обирати оптимальний варіант інвестування для себе, думати, порівнювати, аналізувати.

Детальніше про інвестиції в монети та який варіант обрати для себе — читайте у статті за посилланням.

Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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