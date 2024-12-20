НБУ презентував нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка» — Finance.ua

НБУ презентував нову пам’ятну монету «Новорічна іграшка»
Національний банк України представив нову пам’ятну монету під назвою «Новорічна іграшка».
Про це повідомляє пресслужба Національного банку.
«Шануючи традиції, в передріздвяні та новорічні дні Національний банк випустив нову пам’ятну монету „Новорічна іграшка“. Її презентував Голова НБУ Андрій Пишний», — сказано в повідомленні.
За словами Пишного, на новій монеті символічно зобразили військових, яким наразі завдячуємо кожним днем. «Цією монетою віддаємо їм честь та пошану», — наголосив Андрій Пишний.
Дизайн монети
Пам’ятна монета «Новорічна іграшка» виготовлена зі срібла, номінал — 10 гривень.
На аверсі зображено витончений декоративний витинанковий мотив у формі сніжинок, які традиційно використовуються для прикрашання зимових вікон.
На реверсі — різдвяна композиція з персонажами вертепу в сучасній інтерпретації. В центрі розташована ялинка з головним символом Різдва — Віфлеємською зіркою. Навколо неї стилізовані колядники співають різдвяні пісні, даруючи радість і тепло кожному дому. Серед персонажів вертепу також зображено символічний образ воїна, що уособлює сучасних захисників України, які прагнуть повернутися додому, щоб зустріти свята в колі рідних.
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Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою.
Її дизайн створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.
Тираж — до 10 тисяч штук.
Як придбати монету
З 20 грудня 2024 року в інтернет-магазині НБУ можна буде придбати першу частину тиражу пам’ятних монет «Новорічна іграшка».
Реалізація у банків-дистриб'юторів розпочнеться по мірі відвантаження продукції Банкнотно-монетним двором. Про початок реалізації дізнавайтеся на сайтах банків-дистриб'юторів.
Нагадаємо, Національний банк України презентував срібну монету «Цифрова держава», яку присвятив досягненням України у сфері цифровізації та інновацій. Тираж монети обмежений — до 7 500 монет. Вона має номінал 10 гривень, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.
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