Нацбанк випустив ексклюзивну «квадратну» монету — Finance.ua

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Нацбанк випустив ексклюзивну «квадратну» монету

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Нацбанк випустив ексклюзивну «квадратну» монету
Нацбанк випустив ексклюзивну «квадратну» монету
Національний банк України презентував срібну монету «Цифрова держава», яку присвятив досягненням України у сфері цифровізації та інновацій.
Про це йдеться повідомленні НБУ.
  • Тираж монети обмежений — до 7 500 монет.
  • Вона має номінал 10 гривень, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г.
Як кажуть у Мінцифри, 5 років тому президент поставив завдання побудувати цифрову державу. Відтоді Мінцифра запустила тренд на цифровізацію в Україні.
«Ми запустили найшвидшу реєстрацію бізнесу, першими у світі цифровізували повний цикл одруження та прирівняли електронні документи до паперових. Цифровізація з українцями буквально на кожному етапі життя — єМалятко при народженні, Мрія в школі, Дія при перереєстрації авто чи навіть оформленні пенсії», — прокоментували випуск монети у Міністерстві цифрових трансформацій.

Дизайн монети

На аверсі пам’ятної монети «Цифрова держава» в центрі композиції розміщено малий Державний Герб України, оточений електронною мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об’єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об’єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни.
Нацбанк випустив ексклюзивну «квадратну» монету
На її реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим — у ньому зашифрована назва UKRAINE (ліворуч вертикально), яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Унизу праворуч зазначено напис ЦИФРОВА ДЕРЖАВА, на який наведено стилізований курсор комп’ютерної «мишки». Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни.
Дизайн монети створив художник Андрій Сагач.
Де придбати? Купити монету «Цифрова держава» можна буде з 9 січня 2025 року в інтернет-магазині НБУ або Укргазбанку, ПриватБанку, Таскомбанку, ПУМБі, Ощадбанку.
За матеріалами:
Finance.ua
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