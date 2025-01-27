Лукашенко «перемагає» на виборах у білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів — Finance.ua

Лукашенко «перемагає» на виборах у білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів Сьогодні 10:27

Диктатор Олександр Лукашенко набирає 86,82% голосів на так званих «виборах» у білорусі. Про це пише провладне агентство БелТА з посиланням на голову білоруської Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенка.

«За Олександра Лукашенка на виборах у білорусі проголосували 86,82% виборців, повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко», — йдеться у повідомленні.

За даними ЦВК, результати конкурентів Лукашенка на «виборах» такі:

Олег Гайдукевич — 2,02%;

Анна Канопацька — 1,86%;

Сергій Сіранков — 3,21%;

Олександр Хижняк — 1,74%;

«Проти всіх» — 3,60%.

УНІАН За матеріалами:

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