Лукашенко «перемагає» на виборах у білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів — Finance.ua

Лукашенко «перемагає» на виборах у білорусі: ЦВК нарахувала майже 87% голосів
Диктатор Олександр Лукашенко набирає 86,82% голосів на так званих «виборах» у білорусі. Про це пише провладне агентство БелТА з посиланням на голову білоруської Центральної виборчої комісії Ігоря Карпенка.
«За Олександра Лукашенка на виборах у білорусі проголосували 86,82% виборців, повідомив голова ЦВК Ігор Карпенко», — йдеться у повідомленні.
За даними ЦВК, результати конкурентів Лукашенка на «виборах» такі:
- Олег Гайдукевич — 2,02%;
- Анна Канопацька — 1,86%;
- Сергій Сіранков — 3,21%;
- Олександр Хижняк — 1,74%;
- «Проти всіх» — 3,60%.
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