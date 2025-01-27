У лютому триватиме період зміцнення-підтримки гривні: думка експерта — Finance.ua
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У лютому триватиме період зміцнення-підтримки гривні: думка експерта

Валюта
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У лютому триватиме період зміцнення-підтримки гривні: думка експерта
У лютому триватиме період зміцнення-підтримки гривні: думка експерта
Підвищення облікової ставки до 14,5% позитивно вплине на «вагу» гривні та пригальмує ситуацію на валютному ринку.
Водночас зростання ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами до 17% стимулюватиме комерційні банки підвищувати відсотки за гривневими вкладами.
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Про це повідомив директор департаменту роздрібного бізнесу «Глобус Банку» Дмитро Замотаєв.
За його словами, стратегія НБУ щодо розміру облікової ставки залежить передусім від економічної ситуації в країні. Оскільки інфляція все ще залишається на досить високому рівні (у грудні вона склала 1,3%, а у січні вона може бути більшою за 1%), він вважає, що збільшення облікової ставки в умовах воєнної та економічної невизначеності є вагомим механізмом стримування цін та зменшення тиску на валютний ринок.
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«У лютому триватиме період зміцнення-підтримки гривні, що має позитивно вплинути на курсову динаміку на валютному ринку», — підкреслив банкір.
Він вважає, що у найближчі кілька тижнів переважна більшість комерційних банків збільшать дохідність за гривневими вкладами. На думку експерта, ставки за гривневими депозитами можуть зрости в середньому на 1 в.п. — до 11% річних на ультракороткі вклади терміном від 3 місяців до місяця, до 12% річних на депозити тривалістю від 9 місяців до 1 року, і до 14% річних на вклади терміном від 1 року і довше.
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При цьому фахівець зауважив, що навіть збільшені відсотки за ультракороткими вкладами не гарантують громадянам збереження коштів від інфляції, адже з отриманого доходу доведеться сплатити сумарно 23% податків.
«Нова дохідність депозитів для фізичних осіб враховуватиме як грудневі, так і січневі зміни ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами. Однак пріоритетом для вкладників залишатимуться саме довготривалі депозити, дохідність за якими дають змогу не лише вберегти кошти від знецінення, а ще й отримати пасивний прибуток в розмірі до 4%», — підсумував Дмитро Замотаєв.
За матеріалами:
УНІАН
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