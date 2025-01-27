Коли США випустять долари нового зразка: Федрезерв уже оприлюднив графік — Finance.ua

Коли США випустять долари нового зразка: Федрезерв уже оприлюднив графік
США час від часу оновлюють дизайн банкнот долара, а також додають нові елементи захисту. Федеральний резерв уже має чіткий графік випуску нових купюр доларів.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Bureau of Engraving and Printing.
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Серед головних цілей американського регулятора — посилення безпекового аспекту. Річ у тому, що купюри долара мають бути максимально стійкими до різних варіацій підробок. Додають, що способи фальсифікації валюти у сучасному світі стають все більш винахідливими.
Федеральний резерв уже оприлюднив графік оновлення дизайну банкнот долара:
- 10 доларів — 2026 рік;
- 50 доларів — 2028 рік;
- 20 доларів — 2030 рік;
- 5 доларів — 2032 рік;
- 100 доларів — 2034 рік.
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Водночас варто додати, що на сьогодні дійсними є всі долари, які випустили з 1914 року, за даними НБУ. Банкноти не залежно від року випуску мають приймати банки та обмінники в Україні, якщо вони у належному стані для обміну та пройшли перевірку на справжність.
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