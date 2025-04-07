День фінансів: курс гривні в березні, доля українських біженців у ЄС, рекордний попит на депозити та ОВДП — Finance.ua

День фінансів: курс гривні в березні, доля українських біженців у ЄС, рекордний попит на депозити та ОВДП Сьогодні 17:45

Понеділок, 7 квітня. Чому мільйони українських біженців у ЄС можуть втратити свій правовий статус, та як уряд планує довше залишати пенсіонерів на ринку праці.

Доля українських біженців у ЄС. З моменту вторгнення росії в лютому 2022 року Директива ЄС про тимчасовий захист стала правовим порятунком для майже 4,3 мільйонів українців. Однак мільйони українських біженців в ЄС З моменту вторгнення росії в лютому 2022 року Директива ЄС про тимчасовий захист стала правовим порятунком для майже 4,3 мільйонів українців. Однак мільйони українських біженців в ЄС можуть опинитися під загрозою втрати свого правового статусу, оскільки немає чіткого плану, який би дозволив їм залишитися після припинення вогню з росією.

Закон про «добросовісних набувачів». Президент Володимир Зеленський Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо посилення захисту прав добросовісного набувача». Документ встановлює чіткі терміни, протягом яких правоохоронні органи можуть подати позов до підприємця про недобросовісне набуття землі.

Оплата комуналки за зруйноване житло. У Верховній Раді У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує скасувати нарахування комунальних послуг за пошкоджене чи зруйноване житло після початку російського повномасштабного вторгнення. Також пропонується внести зміни до існуючих відповідних нормативно — правових актів, які передбачають оплату житлово-комунальних послуг.

До речі, в межах третього етапу програми відновлення України схвалено 130 проєктів на загальну суму 4,5 мільярда гривень. Йдеться про відбудову інфраструктури, медзакладів, енергосистеми та житла для переселенців.

Здати квартиру в оренду та отримувати щомісячний дохід — класичний спосіб пасивного заробітку для інвесторів, які не люблять зайвих ризиків. Водночас поруч з доходами завжди крокують і податки. В більшості країн світу власники нерухомості мають їх сплачувати, якщо вирішили отримувати прибуток від здавання житла в оренду. У новій статті Finance.ua розповідає про податки на нерухомість у США та у країнах Європи, які найчастіше обирають українці для проживання чи інвестицій:

Мита Трампа. Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт Директор Національної економічної ради Білого дому Кевін Гассетт заявив , що США не ввели нові мита щодо росії через перемовини з москвою щодо припинення війни в Україні. Він вважає, що «не є доречним вкидати щось нове в переговори просто посеред них».

Трамп запровадив додаткові мита для імпортних товарів з ЄС на рівні 20%. Від також хоче, щоб Європа заплатила репарації за минулі роки.

Він зазначив, що його не турбують втрати ринку, які вже знищили майже 6 трильйонів доларів вартості американських акцій. При цьому він порівняв нові тарифи з ліками. «Я не хочу, щоб щось впало. Але іноді потрібно прийняти ліки, щоб щось виправити», — заявив глава Білого дому.

Очільник міністерства фінансів США Скотт Бессент заявив, що митні збори можуть принести його країні до 600 мільярдів доларів на рік.

Зі свого боку в «Укрпошті» повідомили, що США не обкладатимуть 10% мита товари українських підприємців вартістю до $800, на товари з більшою вартістю мито нараховуватиметься.

Міжнародні резерви. Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, Станом на 1 квітня 2025 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили $42,380 млрд. У березні вони зросли на 5,6%. У Нацбанку пояснили, що така динаміка зумовлена, з одного боку, значними обсягами надходжень від міжнародних партнерів, а з іншого, — зменшенням обсягів чистого продажу валюти на валютному ринку.

Курс гривні в березні. Як Як свідчить Макроекономічний та монетарний огляд НБУ, чистий попит на іноземну валюту в березні знижувався завдяки зростанню її пропозиції з боку бізнесу. Цьому сприяли відносно стабільна ситуація з експортом та конвертація валюти для сплати річних і квартальних податків. Також знизився чистий попит з боку населення на тлі поліпшення курсових очікувань.

Минулого тижня Нацбанк продав найменшу суму валюти з початку року — $392 млн.

Як прогнозує фінансовий експерт Олексій Козирєв, попит на валюту продовжуватиме зростати, що «тиснутиме» на курс міжбанку.

Про курс валют на тиждень дивіться у традиційному експрес-прогнозі на нашому YouTube-каналі:

Вакансії та зарплати. За За даними того ж НБУ, у березні тривало пожвавлення ринку праці: кількість нових вакансій і резюме зросла в річному вимірі. Завдяки збільшенню пропозиції робочої сили пошук працівників полегшився, хоча їх дефіцит і надалі залишається основною проблемою бізнесу та стимулює подальше підвищення зарплат.

Водночас Мінсоцполітики планує створити умови, щоб літні громадяни якнайдовше залишилися на ринку праці. Міністерство розглядає можливість скорочення податкового навантаження за таких працівників на роботодавців, залишаючи частину ЄСВ і зменшуючи ПДФО.

Додамо, що уряд погодив механізм виплати додаткової грошової допомоги пенсіонерам.

Попит на депозити і ОВДП. На початку березня регулятор На початку березня регулятор підвищив облікову ставку до 15.5% і скоригував параметри операційного дизайну процентної політики. З огляду на це в березні чистий сукупний попит на гривневі строкові депозити і вкладення в ОВДП з боку населення був найбільшим за останні 10 місяців та становив 5.3 млрд грн.

Дохід ІТ-компаній в Україні. Дані Опендатабот Дані Опендатабот свідчать , що сукупний дохід кращих ІТ-компаній склав 56,48 млрд грн. Трійка лідерів належать американським компаніям, з них перше місце отримала Глобаллоджик Україна.

Starline high-speed rail. Європа Європа готується до запуску нового залізничного проєкту, який має з’єднати ключові міста ЄС — і включити Україну в надшвидкісну логістичну систему. Перші маршрути планують відкрити вже у 2030 році, а повноцінне завершення всієї мережі очікується до 2045-го.

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