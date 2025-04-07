Audi припиняє поставки до США через американські мита — Finance.ua

Audi припиняє поставки до США через американські мита Сьогодні 21:38 — Технології&Авто

Audi припиняє поставки до США через американські мита

Компанія Audi призупинила постачання машин у США через американське мито, введене за рішенням президента Дональда Трампа.

Про це пише Automobilwoche.

Видання повідомляє, що всі транспортні засоби, що прибули до США після 2 квітня, мають бути на якийсь час затримані і не будуть передаватися дилерам. Тепер роздрібні торговці мають зосередитись на скороченні запасів.

Як пише Bild , на складах компанії Audi у Штатах зараз понад 37 тис. авто, на які не поширюються мита, та їх можна продати. Цього вистачить приблизно на два місяці.

Audi не має власного виробництва у США та має імпортувати всі автомобілі. Американський бестселер Q5 виробляється на заводі Audi в Мексиці, а інші надходять із заводів у Німеччині, Угорщині та Словаччині.

Материнська компанія Audi, Volkswagen, також попередила своїх дилерів у США та оголосила про додаткові витрати, як повідомляв Wall Street Journal минулого тижня. VW тимчасово припинив доставку автомобілів поїздами з Мексики та портів, повідомляє видання з посиланням на повідомлення дилерів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.