ТОП-10 найкращих компактних кросоверів, які варто купити у 2025 році — Finance.ua

ТОП-10 найкращих компактних кросоверів, які варто купити у 2025 році
Компактні кросовери залишаються одними з найпопулярніших автомобілів на багатьох ринках світу. Це доволі універсальні моделі, які дешевші за більші авто.
У виданні CarBuzz назвали 10 найкращих компактних кросоверів, які можна купити новими у 2025 році. За словами експертів, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.
ТОП-10 найкращих компактних кросоверів 2025 року:
- Volvo XC40
- Mazda CX-50
- Nissan Kicks
- Toyota RAV4
- Mercedes-AMG GLA 35
- Mercedes-Benz GLB
- Toyota Corolla Cross
- Buick Envista
- Buick Encore GX
- Honda HR-V
Volvo XC40 визнали найкращим компактним кросовером 2025 року. Експерти похвалили модель за стильний дизайн, практичний інтер’єр і відмінну якість збірки.
Крім того, Volvo XC40 доступний із потужною гібридною силовою установкою. Вона не тільки робить кросовер динамічним, а й забезпечує низьку витрату палива.
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«Volvo не славиться створенням спортивних автомобілів, що прорізають каньйони, але XC40 напрочуд приємний за кермом. Ми можемо сказати, що Volvo налаштувала його для їзди містом, з легким як пір’їнка керуванням», — сказав головний редактор видання Джаред Розенхольц.
Також високу оцінку отримав кросовер Mazda CX-50. У виданні зазначили, що це досить недорога модель, яка пропонує стильний дизайн і багате оснащення.
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