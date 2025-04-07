ТОП-10 найкращих компактних кросоверів, які варто купити у 2025 році — Finance.ua
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ТОП-10 найкращих компактних кросоверів, які варто купити у 2025 році

Технології&Авто
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ТОП-10 найкращих компактних кросоверів, які варто купити у 2025 році
ТОП-10 найкращих компактних кросоверів, які варто купити у 2025 році
Компактні кросовери залишаються одними з найпопулярніших автомобілів на багатьох ринках світу. Це доволі універсальні моделі, які дешевші за більші авто.
У виданні CarBuzz назвали 10 найкращих компактних кросоверів, які можна купити новими у 2025 році. За словами експертів, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.
ТОП-10 найкращих компактних кросоверів 2025 року:
  1. Volvo XC40
  2. Mazda CX-50
  3. Nissan Kicks
  4. Toyota RAV4
  5. Mercedes-AMG GLA 35
  6. Mercedes-Benz GLB
  7. Toyota Corolla Cross
  8. Buick Envista
  9. Buick Encore GX
  10. Honda HR-V
Volvo XC40 визнали найкращим компактним кросовером 2025 року. Експерти похвалили модель за стильний дизайн, практичний інтер’єр і відмінну якість збірки.
Крім того, Volvo XC40 доступний із потужною гібридною силовою установкою. Вона не тільки робить кросовер динамічним, а й забезпечує низьку витрату палива.

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«Volvo не славиться створенням спортивних автомобілів, що прорізають каньйони, але XC40 напрочуд приємний за кермом. Ми можемо сказати, що Volvo налаштувала його для їзди містом, з легким як пір’їнка керуванням», — сказав головний редактор видання Джаред Розенхольц.
Також високу оцінку отримав кросовер Mazda CX-50. У виданні зазначили, що це досить недорога модель, яка пропонує стильний дизайн і багате оснащення.
За матеріалами:
УНІАН
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