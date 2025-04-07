ТОП-10 найкращих компактних кросоверів, які варто купити у 2025 році — Finance.ua

ТОП-10 найкращих компактних кросоверів, які варто купити у 2025 році Сьогодні 22:54 — Технології&Авто

ТОП-10 найкращих компактних кросоверів, які варто купити у 2025 році

Компактні кросовери залишаються одними з найпопулярніших автомобілів на багатьох ринках світу. Це доволі універсальні моделі, які дешевші за більші авто.

У виданні CarBuzz назвали 10 найкращих компактних кросоверів, які можна купити новими у 2025 році. За словами експертів, ці моделі перевершують усіх своїх конкурентів.

ТОП-10 найкращих компактних кросоверів 2025 року:

Volvo XC40 Mazda CX-50 Nissan Kicks Toyota RAV4 Mercedes-AMG GLA 35 Mercedes-Benz GLB Toyota Corolla Cross Buick Envista Buick Encore GX Honda HR-V

Volvo XC40 визнали найкращим компактним кросовером 2025 року. Експерти похвалили модель за стильний дизайн, практичний інтер’єр і відмінну якість збірки.

Крім того, Volvo XC40 доступний із потужною гібридною силовою установкою. Вона не тільки робить кросовер динамічним, а й забезпечує низьку витрату палива.

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«Volvo не славиться створенням спортивних автомобілів, що прорізають каньйони, але XC40 напрочуд приємний за кермом. Ми можемо сказати, що Volvo налаштувала його для їзди містом, з легким як пір’їнка керуванням», — сказав головний редактор видання Джаред Розенхольц.

Також високу оцінку отримав кросовер Mazda CX-50. У виданні зазначили, що це досить недорога модель, яка пропонує стильний дизайн і багате оснащення.

УНІАН За матеріалами:

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