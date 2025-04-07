Британія розробила двигун для гіперзвукової крилатої ракети — Finance.ua

Британія розробила двигун для гіперзвукової крилатої ракети Сьогодні 23:34 — Технології&Авто

Велика Британія у співпраці зі США успішно завершила масштабні випробування рушійної установки для гіперзвукової крилатої ракети, яка зможе розвивати швидкість у кілька тисяч кілометрів на годину.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

«Британські вчені завершили масштабне випробування гіперзвукового рушія, яке стало можливим завдяки тісній співпраці між урядом Великої Британії, промисловістю та урядом США. Ця рушійна установка буде використовуватися для передової концепції гіперзвукової крилатої ракети», — йдеться у повідомленні.

Загалом у Дослідницькому центрі НАСА в Ленглі (США) було проведено 233 успішних випробування на різних гіперзвукових швидкостях.

«Ці масштабні випробування були частиною британської програми створення гіперзвукової зброї і проводилися впродовж шести тижнів з аналізом даних у режимі реального часу для вдосконалення аспектів конструкції і підвищення пропульсивних характеристик», — зазначається у повідомленні.

Дослідження відбувалися з метою створення демонстратора технології гіперзвукової зброї до 2030 року в рамках програми Team Hypersonics Міністерства оборони Великої Британії.

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«Під час випробувань було досліджено кілька варіантів конструкції, що забезпечило готовність рушійної установки до майбутніх оновлень системи. Двигун готовий до використання в новітній концепції гіперзвукової крилатої ракети і успішно продемонстрував свою продуктивність, що забезпечує більшу дальність польоту, ніж звичайна ракета, і розширює можливості Великої Британії в галузі гіперзвукового озброєння», — зазначили у британському Міністерстві оборони.

Укрінформ За матеріалами:

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