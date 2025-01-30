Американські розробники представили революційний штучний інтелект, що відстежує гіперзвукові ракети — Finance.ua

Американські розробники представили революційний штучний інтелект, що відстежує гіперзвукові ракети Сьогодні 03:00 — Технології&Авто

Американські розробники представили революційний штучний інтелект, що відстежує гіперзвукові ракети, www.armyrecognition.com

Система бойового управління Aegis ВМС США переходить на новий технологічний рівень завдяки впровадженню штучного інтелекту. За словами керівництва компанії Lockheed Martin, яка розробляє цю систему вже понад 50 років, інтеграція ШІ дозволить суттєво підвищити ефективність реагування на сучасні загрози.

Про це інформує мілітарне медіа Army Recognition.

Інтеграція штучного інтелекту значно прискорює обробку масивів даних, що особливо важливо при протидії гіперзвуковим загрозам. Як зазначив Джо ДеП’єтро, віцепрезидент Lockheed Martin з питань бойових і протиракетних систем, це дозволяє командирам ухвалювати рішення за частки секунди в критичних бойових ситуаціях.

Нові алгоритми ШІ суттєво покращують можливості системи щодо виявлення та супроводження цілей. Вони здатні розпізнавати складні шаблони в радіолокаційних даних, що робить Aegis ефективнішою у протидії сучасним загрозам, включаючи гіперзвукові ракети та засоби радіоелектронної боротьби.

Окрім бойового застосування, штучний інтелект активно використовується для прогнозування технічного обслуговування кораблів. Система завчасно виявляє потенційні несправності, що дозволяє значно скоротити час простою та витрати на обслуговування флоту.

Компанія Lockheed Martin також впроваджує ШІ у свої інженерні процеси для швидшого виявлення та усунення проблем як в апаратному, так і в програмному забезпеченні. Це дозволяє постійно вдосконалювати систему Aegis відповідно до нових викликів.

Важливо зазначити, що штучний інтелект у системі Aegis не замінює людину, а лише підсилює її можливості щодо прийняття критично важливих рішень. Така інтеграція є стратегічним кроком ВМС США у підготовці до майбутніх викликів та загроз.

noworries За матеріалами:

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