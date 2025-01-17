Компанія Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила першу ракету в космос — Finance.ua
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Компанія Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила першу ракету в космос

Технології&Авто
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Компанія Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила першу ракету в космос
Компанія Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила першу ракету в космос
Ракету New Glenn космічної компанії «Blue Origin» мільярдера Джеффа Безоса 16 січня запущено у космос.
Про це повідомляє The Guardian.
Ракета заввишки у 30 поверхів, заповнена рідким киснем та метаном, запущена з Флориди близько 2:00 за східним часом (7:00 за Гринвічем) зі стартового майданчика Blue Origin на станції Космічних сил на мисі Канаверал.
Запуск відбувся з другої спроби. Спершу ракету планували запустити 13 січня, але довелось відкласти запуск через технічні проблеми.
Компанія здійснювала пряму трансляцію під час запуску. За нею спостерігали сотні співробітників Blue Origin у штаб-квартирі у Кенті (штат Вашингтон) та на ракетному заводі на мисі Канаверал у Флориді.
Мешканці східного узбережжя Флориди просто неба спостерігали за запуском ракети.
Запуск ракети — кульмінація десятирічного та багатомільярдного шляху розвитку, який містить спробу посадити перший ступінь ракети-носія New Glenn на баржу в Атлантичному океані через 10 хвилин після старту. Другий ступінь ракети продовжить рух до орбіти.
Всередині вантажного відділу New Glenn розташовано перший прототип корабля Blue Ring — маневреного космічного корабля, який компанія планує продавати Пентагону та комерційним клієнтам для виконання місій з забезпечення нацбезпеки та обслуговування супутників.
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