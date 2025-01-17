Компанія Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила першу ракету в космос — Finance.ua

Компанія Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила першу ракету в космос Сьогодні 01:41 — Технології&Авто

Компанія Джеффа Безоса «Blue Origin» запустила першу ракету в космос

Ракету New Glenn космічної компанії «Blue Origin» мільярдера Джеффа Безоса 16 січня запущено у космос.

Про це повідомляє The Guardian

Ракета заввишки у 30 поверхів, заповнена рідким киснем та метаном, запущена з Флориди близько 2:00 за східним часом (7:00 за Гринвічем) зі стартового майданчика Blue Origin на станції Космічних сил на мисі Канаверал.

Запуск відбувся з другої спроби. Спершу ракету планували запустити 13 січня, але довелось відкласти запуск через технічні проблеми.

Компанія здійснювала пряму трансляцію під час запуску. За нею спостерігали сотні співробітників Blue Origin у штаб-квартирі у Кенті (штат Вашингтон) та на ракетному заводі на мисі Канаверал у Флориді.

Мешканці східного узбережжя Флориди просто неба спостерігали за запуском ракети.

Запуск ракети — кульмінація десятирічного та багатомільярдного шляху розвитку, який містить спробу посадити перший ступінь ракети-носія New Glenn на баржу в Атлантичному океані через 10 хвилин після старту. Другий ступінь ракети продовжить рух до орбіти.

Всередині вантажного відділу New Glenn розташовано перший прототип корабля Blue Ring — маневреного космічного корабля, який компанія планує продавати Пентагону та комерційним клієнтам для виконання місій з забезпечення нацбезпеки та обслуговування супутників.

Букви За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.