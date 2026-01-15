День фінансів: критичний стан енергетичної інфраструктури та електронне працевлаштування
Четвер, 15 січня. В енергетиці України запроваджують режим надзвичайної ситуації. Як на це реагує уряд і які рішення ухвалюються.
Ситуація в енергетиці
Президент Володимир Зеленський провів екстрену нараду через критичний стан енергетичної інфраструктури. За його словами, в енергетиці України буде запроваджено режим надзвичайної ситуації. Урядовці повинні максимально активізувати роботу з партнерами для отримання необхідного обладнання та додаткової підтримки.
За дорученням президента у Києві запрацював штаб із ліквідації наслідків російських обстрілів енергетичних обʼєктів. Так, урядовці сподіваються «оперативно й ефективно» реагувати на поточні виклики, щоб стабілізувати ситуацію з енерго- і теплопостачанням.
Режим комендантської години не будуть скасовувати або переглядати. Водночас у разі тривалих відключень тепла чи електроенергії держава діятиме гнучко. Тимчасові та точкові рішення:
- забезпечити роботу об’єктів критичного життєзабезпечення;
- надати громадянам безпечний доступ до Пунктів Незламності;
- підтримати роботу закладів, які офіційно виконують функцію Пунктів Незламності.
Виконувач обовʼязків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв заявив, що в Києві вже змонтували 5 когенераційних установок із захистом другого рівня. Ідеться про загальну потужність у 66 мегаватів. Пантелеєв зазначив, що це не покриє споживання міста, але станції допоможуть з підтримкою окремих об’єктів.
Асоціація платників податків повідомила, що українці можуть отримати відшкодування збитків у разі пошкодження побутової техніки через перепади напруги. Для отримання компенсації споживачеві необхідно довести, що пошкодження техніки сталося саме через неякісне електропостачання, а не через внутрішню технічну несправність приладу. Алгоритм дій тут.
Також експерти розповіли, чому не можна опалювати житло газовою плитою.
Естонія остаточно викупила «РВС банк»
Фонд гарантування вкладів уклав угоду про продаж 100% акцій ПрАТ «перехідний банк Юте Банк» (на базі збанкрутілого «РВС банку») банківській групі, заснованій в Естонії, Iute Group AS. Після докапіталізації та адаптації банку до вимог НБУ повністю цифровий «ЮТЕ Банк» надаватиме основні банківські послуги для роздрібних клієнтів — депозити, кредити, платежі, операції з іноземною валютою, а також розрахунково-касові послуги.
Електронне працевлаштування
В Україні можуть спростити процедуру працевлаштування, дозволивши укладати трудові договори повністю онлайн. Верховна Рада зробила перший крок до запуску електронного документообігу у сфері трудових відносин. Ідентифікація працівника відбуватиметься через підписання електронного трудового договору КЕП або УЕП.
Цінова стеля на російську нафту
Європейський Союз з 1 лютого 2026 року знизить граничну ціну на російську нафту до 44,1 долара за барель. У грудні 2022 року країни G7, Австралія та ЄС запровадили первинну цінову стелю на рівні $60/барель. У вересні 2025 року стелю для сирої нафти було знижено до $47,6/барель. Поточне зниження до $44,1 є наступним етапом посилення обмежень.
До речі, США продали велику партію венесуельської нафти на $500 млн. Ці операції є частиною ширшого пакету на $2 мільярди, що був погоджений на початку січня. Додаткові продажі очікуються в найближчі дні та тижні в рамках повного виконання угоди.
💵 А в новому матеріалі Finance.ua розповідає про протистояння Трампа з головою Федеральної резервної системи США Джеромом Пауеллом та як втручання 47-го президента США у справи Венесуели, Ірану та Гренландії впливають на долар:
🔗 Ослаблення долара: чи можуть дії Трампа призвести до гіперінфляції
Законопроєкти, які Рада не підтримала
Верховна Рада не підтримала податкові та антикорупційні ініціативи, яких очікував Міжнародний валютний фонд у межах кредитної програми на $8 млрд, зокрема закон про оподаткування доходів через онлайн-платформи.
Паралельно Рада не просунула й інші законодавчі ініціативи, які розглядалися як важливі структурні маяки вже не лише для МВФ, а й для європейської програми Ukraine Facility. Зокрема, законопроєкт № 13620, що стосувався управління державною та комунальною власністю, викликав суттєві застереження з боку Нотаріальної палати України.
Не змогли депутати ухвалити й законопроєкт № 13574, який передбачав зміни в правилах надання відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти.
Актуальні рахунки для сплати податків
Податкова нагадує, що реквізити рахунків для податкових платежів та єдиного внеску на 2026 рік опубліковано на вебпорталі ДПС та субсайтах територіальних органів Служби.
Крім того, до послуги «е-Підприємець» долучилися ще два банки — Кредобанк та МТБ Банк. Тепер відкрити банківський рахунок для ведення своєї справи без відвідування відділень та з автоматичним підтягуванням даних з державних реєстрів можна в 9 банках.
Іпотека чи оренда
Аналітики ЛУН порівняли вартість оренди однокімнатних квартир із щомісячним платежем за державною програмою пільгового кредитування «єОселя». Результати показали, що в низці регіонів України сплата за іпотекою обходиться дешевше, ніж щомісяця віддавати гроші орендодавцю. Проте ситуація суттєво різниться залежно від області.
