До сервісу «е-Підприємець» приєдналися ще два банки

До послуги «е-Підприємець» долучилися ще два банки — Кредобанк та МТБ Банк. Тепер відкрити банківський рахунок для ведення своєї справи без відвідування відділень та з автоматичним підтягуванням даних з державних реєстрів можна в 9 банках.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Окрім Кредобанку та МТБ Банку, рахунок ФОП через «Дію» також можна відкрити в Ощадбанку, àбанку, monobank, Sense Bank, Укргазбанку, Райффайзен Банку та ПриватБанку

Як відкрити рахунок

Скористатися новою можливістю можна безпосередньо під час реєстрації ФОП у «Дії». Для цього потрібно:

авторизуватися на порталі «Дія»;

перейти до сервісу «є-Підприємець»;

обрати послугу відкриття банківського рахунку;

вибрати банк;

заповнити анкету та підписати документи за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Можливості сервісу «е-Підприємець»

У сервісі «є-Підприємець» наразі доступні 16 послуг для бізнесу. Серед них: реєстрація або зміна даних ФОП, створення товариства з обмеженою відповідальністю, подання вакансій, перехід на спрощену систему оподаткування, відкриття банківського рахунку, а також подання повідомлень про найм працівників або об’єкти оподаткування.

Окремо зазначається, що довідку про доходи можна отримати онлайн за допомогою AI-асистента в «Дії», сформувавши відповідний запит в особистому кабінеті.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що українці відкрили онлайн понад 900 тисяч ФОПів від початку роботи сервісу.

За даними Єдиного державного реєстру, понад 250 тисяч ФОПів закрилось в Україні за 11 місяців 2025 року. У середньому, ФОПи живуть 2 роки та 4 місяці. «Довгожителями» є підприємці, що займаються складською діяльністю, а найменш «живучими» виявились ФОПи-кур'єри.

