Чому опалювати житло газовою плитою небезпечно
Через знеструмлення та перебої з централізованим опаленням у багатьох оселях українців стало холодніше. У таких умовах дехто намагається зігрітися «дідівським» способом — вмикає газові конфорки або духовку при зачинених вікнах. Такий спосіб обігріву є вкрай небезпечним і може коштувати життя.
Про це повідомляють експерти ГазПравда.
Чому це небезпечно
Під час горіння газу в закритому приміщенні без належної вентиляції виникають дві загрози:
- Накопичення чадного газу (CO). Чадний газ не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. Людина може відчувати слабкість, сонливість, головний біль, а далі втратити свідомість. CO блокує доступ кисню до органів і тканин, що може призвести до фатальних наслідків за лічені хвилини.
- Зниження рівня кисню в повітрі. Для горіння газу потрібен кисень. У закритій кімнаті його концентрація швидко зменшується, що викликає задишку, запаморочення та різке погіршення самопочуття.
Основні правила безпеки
- Ніколи не використовуйте газову плиту або духовку для обігріву приміщення. Вони призначені виключно для приготування їжі.
- Завжди провітрюйте приміщення. Якщо працює газова конфорка, вікно має бути відкритим хоча б на мікропровітрювання, навіть у мороз.
- Не залишайте увімкнений газ без нагляду, особливо на ніч.
- Перевіряйте тягу у вентиляційних каналах. Якщо вентиляція заблокована або не працює, продукти згоряння накопичуються в кімнаті.
