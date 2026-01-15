Чому опалювати житло газовою плитою небезпечно Сьогодні 09:31 — Енергетика

Через знеструмлення та перебої з централізованим опаленням у багатьох оселях українців стало холодніше. У таких умовах дехто намагається зігрітися «дідівським» способом — вмикає газові конфорки або духовку при зачинених вікнах. Такий спосіб обігріву є вкрай небезпечним і може коштувати життя.

Про це повідомляють експерти ГазПравда.

Чому це небезпечно

Під час горіння газу в закритому приміщенні без належної вентиляції виникають дві загрози:

Накопичення чадного газу (CO). Чадний газ не має ні запаху, ні кольору, ні смаку. Людина може відчувати слабкість, сонливість, головний біль, а далі втратити свідомість. CO блокує доступ кисню до органів і тканин, що може призвести до фатальних наслідків за лічені хвилини. Зниження рівня кисню в повітрі. Для горіння газу потрібен кисень. У закритій кімнаті його концентрація швидко зменшується, що викликає задишку, запаморочення та різке погіршення самопочуття.



Основні правила безпеки

Ніколи не використовуйте газову плиту або духовку для обігріву приміщення. Вони призначені виключно для приготування їжі. Завжди провітрюйте приміщення. Якщо працює газова конфорка, вікно має бути відкритим хоча б на мікропровітрювання, навіть у мороз. Не залишайте увімкнений газ без нагляду, особливо на ніч. Перевіряйте тягу у вентиляційних каналах. Якщо вентиляція заблокована або не працює, продукти згоряння накопичуються в кімнаті.

