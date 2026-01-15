0 800 307 555
ВР не змогла ухвалити зміни щодо надання відстрочки для тих, хто навчається після 25 років

Особисті фінанси
120
ВР не змогла ухвалити зміни щодо надання відстрочки для тих, хто навчається після 25 років
ВР не змогла ухвалити зміни щодо надання відстрочки для тих, хто навчається після 25 років
Верховна Рада 15 січня не змогла ухвалити законопроєкт № 13574, який передбачав зміни в правилах надання відстрочки від мобілізації для здобувачів освіти. Депутати провалили ключову правку та вирішили відправити документ на повторне друге читання.
Про це повідомляє кореспондентка Суспільного.
Верховна Рада відправила на допрацювання законопроєкт щодо відстрочок для військовозобов’язаних. Зокрема, у сесійній залі сперечалися щодо правок, за якими скасовують відстрочку для тих, хто пішов навчатися після 24 років.
Оскільки голосів для ухвалення в цілому не вистачило, законопроєкт повернули до профільного комітету. Це означає, що норма про відстрочку для студентів (які здобувають освіту в послідовному порядку) залишається чинною, згідно з попереднім законодавством. Комітет має доопрацювати текст, враховуючи зауваження депутатів, та знову винести його на голосування.
Профільний комітет пропонував точкову, але принципову зміну формулювання: замінити слово «здобули» на «здобували». Хоч правка виглядає технічною, вона може суттєво вплинути на право окремих студентів на відстрочку.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді України готували до другого читання законопроєкт, який передбачав скасування права на відстрочку від мобілізації для чоловіків віком від 25 років, якщо вони вступають до закладів вищої, фахової передвищої або професійної освіти.
Законопроєкт переглядав саме право на відстрочку, а не право на освіту. Так, чоловіки 25+ і надалі зможуть вступати до навчальних закладів, однак сам факт навчання більше не буде автоматичною підставою для відстрочки від проходження військової служби.
Чому виникла потреба
Як пояснив Бабак, чинна модель дозволяла використовувати навчання як формальний механізм ухилення від виконання конституційного обов’язку. Найпоказовішим прикладом стала ситуація з аспірантурою:
  • до повномасштабного вторгнення — понад 500 вступників на рік;
  • 2022 рік — близько 4 тис.;
  • 2023 рік — 16 тис.;
  • 2024 рік — понад 90 тис. охочих.
За матеріалами:
Finance.ua
Військовий облікВійськовозобов'язаний
