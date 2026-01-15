Як отримати компенсацію за згорілу техніку через перепади напруги Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Як отримати компенсацію за згорілу техніку через перепади напруги

Українці можуть отримати відшкодування збитків у разі пошкодження побутової техніки через перепади напруги.

Про це повідомляє Асоціація платників податків України.

Споживачі мають право на компенсацію у випадках недотримання параметрів якості електроенергії, зокрема нестабільної напруги. Водночас така компенсація не є автоматичною і розглядається як відшкодування завданих збитків, що потребує підтвердження причин пошкодження.

Пошкодження побутових приладів можуть спричиняти різкі стрибки напруги під час відновлення електропостачання, нестабільна якість електроенергії, несправності ліній або трансформаторів. За дотримання параметрів якості електроенергії та технічний стан мереж відповідає оператор системи розподілу (ОСР).

Для отримання компенсації споживачеві необхідно довести, що пошкодження техніки сталося саме через неякісне електропостачання, а не через внутрішню технічну несправність приладу.

Розмір компенсації

Розмір компенсації залежить від виду порушення стандартів та категорії споживача.

Мінімальні суми компенсації за недотримання стандартів якості електропостачання становлять:

200 грн — для побутових споживачів;

400 грн — для малого бізнесу;

600 грн — для непобутових споживачів.

Сума може збільшуватися залежно від тривалості порушення та обсягів споживання електроенергії. Ці стандарти є обов’язковими для всіх операторів системи розподілу та електропостачальників в Україні, незалежно від регіону.

Окремо передбачене відшкодування фактичних збитків за пошкоджену техніку. У такому разі енергокомпанія компенсує вартість ремонту відповідно до документів сервісного центру або повну ринкову вартість приладу, якщо він не підлягає ремонту.

Як подати заяву

У разі виходу з ладу техніки споживачеві необхідно звернутися до постачальника електроенергії з письмовою заявою. У заяві слід:

описати обставини інциденту;

вказати перелік пошкодженої техніки;

зазначити бажану суму відшкодування.

До звернення рекомендовано додати документи, що підтверджують розмір збитків: чеки, квитанції, договори або акти сервісного центру.

Також рекомендується запросити представника постачальника електроенергії або оператора мережі для складання акта-претензії. У документі фіксується факт неналежної якості електропостачання або надання послуги не в повному обсязі.

Постачальник електроенергії зобов’язаний протягом 5 робочих днів ухвалити рішення щодо задоволення претензії або надати письмово обґрунтовану відмову.

Як довести вину енергомережі

Для підтвердження того, що причиною пошкодження стала саме якість електропостачання, необхідно:

зафіксувати коливання напруги за допомогою вольтметра або реєстратора;

перевірити, чи постраждали інші електроприлади в приміщенні;

за можливості отримати підтвердження аналогічних інцидентів у сусідів.

Споживач має подати письмову заяву до оператора системи розподілу з вимогою перевірити якість електропостачання. Додатково можна звернутися до Державної інспекції енергетичного нагляду України зі скаргою на недотримання стандартів.

Обов’язковим елементом є технічний висновок сервісного центру про стан пошкодженої техніки, а також офіційний документ від енергетичної компанії або органу нагляду, який підтверджує факт порушення параметрів електроенергії.

Зібрані фото, відео, акти, заяви та відповіді формують основу для розгляду питання про компенсацію збитків.

