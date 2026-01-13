Чи можна вмикати кондиціонер під час морозів Сьогодні 21:37 — Енергетика

Більшість українців досі вважають кондиціонер суто літнім приладом, втім насправді сучасні моделі можуть ефективно замінювати обігрівачі навіть взимку — але лише за певних умов.

Майстер по кліматичному обслуговуванню Олексій Жабін розповів, чому кондиціонер гріє краще за масляний радіатор, коли він починає «їсти» більше електроенергії та при яких морозах його краще не вмикати.

Як працює кондиціонер взимку

За словами фахівця, багато споживачів плутають технічні поняття. Дуже часто можна почути запит: «Мені потрібен інверторний кондиціонер, щоб обігріватися взимку», але це не зовсім коректно. Інверторний кондиціонер — це прилад з електронним, «розумним» керуванням компресором, який змінює частоту його обертів. Завдяки цьому регулюється продуктивність і знижується споживання електроенергії.

«Думаю, багато хто бачив, що при включенні електрочайника в оселях з поганою проводкою мигає світло — це і є просадка напруги, так само працювали кондиціонери неінверторного типу, так звані старт-стопи. Як виявилося пізніше, інверторні кондиціонери більш економічні та комфортні у використанні для людей, ніж старт-стопи», — пояснив він.

За його словами, кондиціонер — це не нагрівальний пристрій, в ньому немає ніяких тенів тощо, а функція нагріву реалізована за рахунок фізичної властивості холодоагенту (фреону), а саме перенесення тепла з вулиці в оселю, пояснив Жабін.

«Здавалося б, що взимку на вулиці немає тепла, але ж ні. Враховуючи, що фреон в зовнішньому блоці кондиціонера має температуру від -15°С до -30°С, то при 0 °C або +5°С на вулиці, він там нагрівається, і це тепло переноситься в середину будівлі через внутрішній блок кондиціонера», — зазначає майстер.

Скільки електроенергії споживає кондиціонер на обігрів? І що вигідніше — кондиціонер чи обігрівач?

Енергоспоживання кондиціонера напряму залежить від температури повітря на вулиці. Для порівняння: масляний обігрівач завжди працює за простим принципом — з 1 кВт спожитої електроенергії він дає 1 кВт тепла. Кондиціонер же, який працює як теплова помпа, за сприятливих умов здатен забезпечити значно вищу ефективність — до 4 кВт тепла з того самого 1 кВт електроенергії, розповідає фахівець.

«Цю різницю пояснює коефіцієнт теплової ефективності (COP). У сучасних інверторних кондиціонерів при температурі близько +5 °C він становить приблизно 1:4. Однак із пониженням температури ефективність зменшується: при -17 °C показник падає до 1:1, тобто кондиціонер уже працює так само як звичайний електрообігрівач. За ще нижчих температур COP стає меншим за одиницю, і використання кондиціонера за наявності інших джерел тепла втрачає сенс», — каже експерт.

Саме тому більшість виробників обмежують роботу кондиціонерів на обігрів позначкою до -15 °C. Окрім зниження ефективності, сильний мороз може негативно впливати й на ресурс компресора: олива всередині загущується та не забезпечує належного змащення, що підвищує ризик зносу обладнання.

Чи можна користуватися кондиціонером взимку та в мороз

Фахівець навів правила для різних побутових кондиціонерів:

Інверторний кондиціонер на фреоні R-410, або R-32 дозволено використовувати до -15°С;

Неінверторний кондиціонер на фреоні R-410, або R-32 дозволено використовувати до -5°С - це пов’язано з відсутністю електронного (розумного) стеження за параметрами системи;

Старенький кондиціонер більше 15 років на фреоні R-22 дозволено використовувати до 0 °C — це пов’язано з іншим типом оливи в компресорі, яка сильно загущується при температурі нижче 0 °C.

