Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція для платників Сьогодні 09:00 — Особисті фінанси

Актуальні рахунки для сплати податків та ЄСВ у 2026 році: інструкція для платників

Державна податкова служба нагадала: реквізити рахунків для податкових платежів та єдиного внеску на 2026 рік опубліковано на вебпорталі ДПС та субсайтах територіальних органів Служби.

Де знайти актуальні рахунки

На вебпорталі ДПС (без авторизації).

Якщо вам потрібно швидко переглянути реквізити по регіонах:

Перейдіть у розділ «Рахунки для сплати платежів» на вебпорталі ДПС за посиланням;

оберіть вашу область (регіон);

виберіть вид платежу, який ви плануєте сплатити.

В Електронному кабінеті (персоналізовано)

Це найнадійніший спосіб, оскільки система підкаже реквізити саме для ваших податкових зобов’язань:

авторизуйтесь у приватній частині Електронного кабінету;

оберіть меню «Стан розрахунків з бюджетом» та потрібний податок, збір чи єдиний внесок;

натисніть на піктограму в колонці «Реквізити».

1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору. Нагадаємо , з1 січня 2026 року для фізичних осіб — підприємців, які працюють на першій та другій групах єдиного податку, діятимуть нові розміри ставок єдиного податку та військового збору.

Максимальний місячний розмір єдиного податку:

ФОП 1 групи — 332,80 грн (не більше 10% прожиткового мінімуму).

ФОП 2 групи — 1 729,40 грн (не більше 20% мінімальної зарплати).

Військовий збір для ФОП першої, другої та четвертої груп — 864,70 грн (10% мінімальної заробітної плати).

Розміри ставок залежать від соціальних показників, установлених на 2026 рік Законом України «Про Державний бюджет України на 2026 рік»:

прожитковий мінімум для працездатних осіб — 3 328 грн;

мінімальна заробітна плата — 8 647 грн.

Військовий збір

Для ФОП — платників єдиного податку першої, другої та четвертої груп у 2026 році ставка складає 10% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня податкового (звітного) року. Строк сплати — щомісячно, не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.