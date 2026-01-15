Електронне працевлаштування: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні Сьогодні 12:48

Електронне працевлаштування: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

В Україні можуть спростити процедуру працевлаштування, дозволивши укладати трудові договори повністю онлайн. Верховна Рада зробила перший крок до запуску електронного документообігу у сфері трудових відносин.

Про це йдеться у повідомленні парламенту.

Так, 15 січня 2026 року парламент прийняв за основу законопроєкт № 14141 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо електронного документообігу під час працевлаштування.

У чому суть змін

Мета законопроєкту — створити правові умови для:

укладення трудових договорів в електронній формі;

використання кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису;

відмови від обов’язкового фізичного подання документів, що посвідчують особу.

Як пропонують оформлювати трудовий договір

Законопроєкт передбачає нову редакцію частини четвертої статті 24 КЗпП. Згідно з нею:

ідентифікація працівника відбуватиметься через підписання електронного трудового договору КЕП або УЕП ;

; роботодавець і працівник зможуть за взаємною згодою домовитися про створення, обмін і зберігання персональних даних та кадрових документів в електронному вигляді;

електронний обіг документів здійснюватиметься з дотриманням законів про електронні документи та електронну ідентифікацію.

Навіщо це

Автори законопроєкту наголошують, що електронне працевлаштування має особливе значення в умовах воєнного стану.

Значна частина працездатного населення перебуває далеко від місця постійного проживання, а скасування вимоги фізичної присутності:

розширює доступ до роботи для громадян;

спрощує найм працівників для бізнесу;

сприяє відновленню економічної активності, зокрема на деокупованих територіях.

У разі остаточного ухвалення закон може суттєво змінити підхід до працевлаштування в Україні та зробити його більш гнучким і доступним.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.