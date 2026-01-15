0 800 307 555
Електронне працевлаштування: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні

72
В Україні можуть спростити процедуру працевлаштування, дозволивши укладати трудові договори повністю онлайн. Верховна Рада зробила перший крок до запуску електронного документообігу у сфері трудових відносин.
Про це йдеться у повідомленні парламенту.
Так, 15 січня 2026 року парламент прийняв за основу законопроєкт № 14141 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо електронного документообігу під час працевлаштування.

У чому суть змін

Мета законопроєкту — створити правові умови для:
  • укладення трудових договорів в електронній формі;
  • використання кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису;
  • відмови від обов’язкового фізичного подання документів, що посвідчують особу.

Як пропонують оформлювати трудовий договір

Законопроєкт передбачає нову редакцію частини четвертої статті 24 КЗпП. Згідно з нею:
  • ідентифікація працівника відбуватиметься через підписання електронного трудового договору КЕП або УЕП;
  • роботодавець і працівник зможуть за взаємною згодою домовитися про створення, обмін і зберігання персональних даних та кадрових документів в електронному вигляді;
  • електронний обіг документів здійснюватиметься з дотриманням законів про електронні документи та електронну ідентифікацію.

Навіщо це

Автори законопроєкту наголошують, що електронне працевлаштування має особливе значення в умовах воєнного стану.
Значна частина працездатного населення перебуває далеко від місця постійного проживання, а скасування вимоги фізичної присутності:
  • розширює доступ до роботи для громадян;
  • спрощує найм працівників для бізнесу;
  • сприяє відновленню економічної активності, зокрема на деокупованих територіях.
У разі остаточного ухвалення закон може суттєво змінити підхід до працевлаштування в Україні та зробити його більш гнучким і доступним.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
