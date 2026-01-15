Електронне працевлаштування: Рада підтримала законопроєкт у першому читанні
В Україні можуть спростити процедуру працевлаштування, дозволивши укладати трудові договори повністю онлайн. Верховна Рада зробила перший крок до запуску електронного документообігу у сфері трудових відносин.
Про це йдеться у повідомленні парламенту.
Так, 15 січня 2026 року парламент прийняв за основу законопроєкт № 14141 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо електронного документообігу під час працевлаштування.
У чому суть змін
Мета законопроєкту — створити правові умови для:
- укладення трудових договорів в електронній формі;
- використання кваліфікованого або удосконаленого електронного підпису;
- відмови від обов’язкового фізичного подання документів, що посвідчують особу.
Як пропонують оформлювати трудовий договір
Законопроєкт передбачає нову редакцію частини четвертої статті 24 КЗпП. Згідно з нею:
- ідентифікація працівника відбуватиметься через підписання електронного трудового договору КЕП або УЕП;
- роботодавець і працівник зможуть за взаємною згодою домовитися про створення, обмін і зберігання персональних даних та кадрових документів в електронному вигляді;
- електронний обіг документів здійснюватиметься з дотриманням законів про електронні документи та електронну ідентифікацію.
Навіщо це
Автори законопроєкту наголошують, що електронне працевлаштування має особливе значення в умовах воєнного стану.
Значна частина працездатного населення перебуває далеко від місця постійного проживання, а скасування вимоги фізичної присутності:
- розширює доступ до роботи для громадян;
- спрощує найм працівників для бізнесу;
- сприяє відновленню економічної активності, зокрема на деокупованих територіях.
У разі остаточного ухвалення закон може суттєво змінити підхід до працевлаштування в Україні та зробити його більш гнучким і доступним.
