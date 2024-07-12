День фінансів: історичний Український договір, ціни на квартири, ставки на кредити та депозити — Finance.ua

День фінансів: історичний Український договір, ціни на квартири, ставки на кредити та депозити Сьогодні 17:45

П’ятниця, 12 липня. Коли ситуація в енергосистемі покращиться і чи можуть 17-річні отримати штрафи за неоновлення даних.

Історичний Український договір. На полях саміту НАТО у Вашингтоні На полях саміту НАТО у Вашингтоні було підписано історичний Український договір (Ukraine Compact). Документ буде координувати та прискорювати допомогу Україні в сфері безпеки. Договір ухвалили, щоб засвідчити, що якщо росія знову нападе на Україну після завершення війни, підписанти підтримають нашу державу.

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні чергового пакета американської військової допомоги. Це вже восьмий пакет, схвалений Байденом з кінця квітня.

Ставки на кредити та депозити. За даними НБУ, у червні 2024 року середні відсоткові ставки банків за За даними НБУ, у червні 2024 року середні відсоткові ставки банків за новими депозитами у гривні для населення становили 10,8% річних, що на 0,2 в.п. нижче, ніж місяць тому. Середні відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у національній валюті становили 34,1% річних. Ставки впали на 0,5 в.п.

Ціни на квартири. Аналітики Dim. ria повідомили, що в червні середня Аналітики Dim. ria повідомили, що в червні середня ціна за квадратний метр в новобудові в гривні в Україні зросла на 1,3%. На вторинному ринку середня вартість продажу однокімнатної квартири здебільшого росла протягом останнього року. Лідером з вартості оренди квартири , як і у попередні періоди, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн.

Валютна нестабільність. Впродовж місяця гривня втратила 61 копійку по відношенню до долара США. Хоча експерти прогнозують, що липень буде досить спокійним, однак потім ситуація зміниться не на користь національній валюті, Впродовж місяця гривня втратила 61 копійку по відношенню до долара США. Хоча експерти прогнозують, що липень буде досить спокійним, однак потім ситуація зміниться не на користь національній валюті, прогнозують експерти.

Ефект від детінізації. Нардеп Данило Гетманцев Нардеп Данило Гетманцев каже , що потенційний вплив детінізації на щорічні бюджетні надходження — 500 млрд гривень. Але «одним ударом» з проблемою тінізації української економіки не впоратися. Тож на першому етапі реально може йтися про поповнення бюджету додатково на 80 млрд грн щороку.

масового закриття бізнесів. Він наголосив, що загальна кількість ФОП та компаній в Україні все ж збільшується. За першу половину 2024 року закрилось 92 тис. ФОП, а відкрилось нових 148,5 тис. ФОП. Також Гетманцев відреагував на інформацію щодо. Він наголосив, що загальна кількість ФОП та компаній в Україні все ж збільшується. За першу половину 2024 року закрилось 92 тис. ФОП, а відкрилось нових 148,5 тис. ФОП.

Військовий облік для 17-річних. Юнаки, яким виповнилося 17 років, Юнаки, яким виповнилося 17 років, можуть отримати повістки від ТЦК та штрафи, якщо вони ще не стали на військовий облік.

Ринок праці під час війни. Голова НБУ Андрій Пишний Голова НБУ Андрій Пишний заявив , що продовження війни й надалі генерує основні ризики для функціонування бізнесу. Вагома частина з них стосується ринку праці. За його словами, незабаром парламент розгляне деякі ініціативи щодо мобілізації робочої сили.

Метро на Виноградар. Група компаній «Автострада» Група компаній «Автострада» визнана переможцем процедури закупівлі з будівництва метро на Виноградар у Києві. Паралельно з документальною роботою, компанія планує в найближчі місяці розпочати саме будівництво метро на Виноградар.

Ситуація в енергосистемі. Членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль Членкиня координаційного комітету Ukraine Facility Platform Лана Зеркаль заявила , що на деяких електростанціях було до 20 ударів рф. Україна втратила майже всю маневрову генерацію.

ситуація почне покращуватися. Водночас голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький стверджує , що коли спека спаде (це буде відбуватися ближче до 20-х чисел липня) і також буде невдовзі певне збільшення доступної генерації в енергосистемі —

тарифи на електроенергію не переглядатимуть до квітня 2025 року Зі свого боку в Міненерго запевнили , щоне переглядатимуть до квітня 2025 року

Кешбек на українське. Наприкінці лютого 2024 року стало відомо, що уряд працює над програмою стимулювання вітчизняного виробництва та споживання, яку назвали дуже амбітно: «Зроблено в Україні». У новій статті розповімо, що це за програма та чи є в неї майбутнє:

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