Ціни на оренду однокімнатної квартири в Україні — оновлена статистика Dim. ria Сьогодні 17:00 — Нерухомість

Ціни на оренду однокімнатної квартири в Україні — оновлена статистика Dim. ria, unsplash.com

Лідером з вартості оренди квартири, як і у попередні періоди, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн.

Про це свідчать аналітичні дані українського маркетплейсу нерухомості Dim.ria

Протягом червня кількість пропозицій на ринку оренди в Україні коливалась залежно від регіону: найактивніший приріст кількості оголошень продемонструвала Рівненська область (+32%), найсуттєвіший спад — Чернігівська та Харківська (-75% та -21% відповідно).

Інфографіка: Dim. ria

Якщо порівнювати травневі та червневі дані оголошень про оренду однокімнатних квартир, то найбільше здорожчали пропозиції в Київській області без урахування Києва (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.

Інфографіка: Dim. ria

Де винайняти однокімнатну квартиру найдорожче:

Київ — 17 771 грн;

Полтавська — 15 057 грн;

Львівська область — 14 968 грн;



Дніпропетровська — 14 682 грн;

Волинська — 13 545 грн

Де винайняти однокімнатну квартиру найдешевше:

Херсонська — 3 200 грн;



Сумська — 5 520 грн;

Харківська — 6 044 грн;



Миколаївська — 6 060 грн;

Кіровоградська — 6 500 грн.

Інфографіка: Dim. ria

Довідка Finance.ua:

огляд цін на оренду житла в Україні на початок літа 2024 року демонструє активний розвиток ринку нерухомості та поступове збільшення вартості житла в новому сезоні. На це вказує багато різних чинників, зокрема, збільшення соціального забезпечення населення, підвищення курсу долара та активна міграція населення у великі міста;

за даними Держстату, оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн;

в Україні за час повномасштабної війни змінилися вимоги орендодавців до орендарів. Крім платоспроможності, відсутності тварин і дітей, власники нерухомості також звертають увагу на політичну позицію потенційних орендарів та навіть їхню релігію та національність.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.