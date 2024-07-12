Ціни на оренду однокімнатної квартири в Україні — оновлена статистика Dim. ria — Finance.ua
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Ціни на оренду однокімнатної квартири в Україні — оновлена статистика Dim. ria

Нерухомість
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Ціни на оренду однокімнатної квартири в Україні — оновлена статистика Dim. ria
Ціни на оренду однокімнатної квартири в Україні — оновлена статистика Dim. ria, unsplash.com
Лідером з вартості оренди квартири, як і у попередні періоди, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн.
Про це свідчать аналітичні дані українського маркетплейсу нерухомості Dim.ria.
Протягом червня кількість пропозицій на ринку оренди в Україні коливалась залежно від регіону: найактивніший приріст кількості оголошень продемонструвала Рівненська область (+32%), найсуттєвіший спад — Чернігівська та Харківська (-75% та -21% відповідно).
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria
Якщо порівнювати травневі та червневі дані оголошень про оренду однокімнатних квартир, то найбільше здорожчали пропозиції в Київській області без урахування Києва (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria

Де винайняти однокімнатну квартиру найдорожче:

  • Київ — 17 771 грн;
  • Полтавська — 15 057 грн;
  • Львівська область — 14 968 грн;
  • Дніпропетровська — 14 682 грн;
  • Волинська — 13 545 грн

Де винайняти однокімнатну квартиру найдешевше:

  • Херсонська — 3 200 грн;
  • Сумська — 5 520 грн;
  • Харківська — 6 044 грн;
  • Миколаївська — 6 060 грн;
  • Кіровоградська — 6 500 грн.
Інфографіка: Dim. ria
Інфографіка: Dim. ria

Довідка Finance.ua:

  • огляд цін на оренду житла в Україні на початок літа 2024 року демонструє активний розвиток ринку нерухомості та поступове збільшення вартості житла в новому сезоні. На це вказує багато різних чинників, зокрема, збільшення соціального забезпечення населення, підвищення курсу долара та активна міграція населення у великі міста;
  • за даними Держстату, оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн;
  • в Україні за час повномасштабної війни змінилися вимоги орендодавців до орендарів. Крім платоспроможності, відсутності тварин і дітей, власники нерухомості також звертають увагу на політичну позицію потенційних орендарів та навіть їхню релігію та національність.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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