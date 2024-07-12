Ціни на оренду однокімнатної квартири в Україні — оновлена статистика Dim. ria
Лідером з вартості оренди квартири, як і у попередні періоди, лишається Київ з середньою ціною оренди однокімнатної квартири 17 771 грн.
Про це свідчать аналітичні дані українського маркетплейсу нерухомості Dim.ria.
Протягом червня кількість пропозицій на ринку оренди в Україні коливалась залежно від регіону: найактивніший приріст кількості оголошень продемонструвала Рівненська область (+32%), найсуттєвіший спад — Чернігівська та Харківська (-75% та -21% відповідно).
Якщо порівнювати травневі та червневі дані оголошень про оренду однокімнатних квартир, то найбільше здорожчали пропозиції в Київській області без урахування Києва (+16%), а також у Закарпатській (+15%) та Черкаській (+11%) областях.
Де винайняти однокімнатну квартиру найдорожче:
- Київ — 17 771 грн;
- Полтавська — 15 057 грн;
- Львівська область — 14 968 грн;
- Дніпропетровська — 14 682 грн;
- Волинська — 13 545 грн
Де винайняти однокімнатну квартиру найдешевше:
- Херсонська — 3 200 грн;
- Сумська — 5 520 грн;
- Харківська — 6 044 грн;
- Миколаївська — 6 060 грн;
- Кіровоградська — 6 500 грн.
Довідка Finance.ua:
- огляд цін на оренду житла в Україні на початок літа 2024 року демонструє активний розвиток ринку нерухомості та поступове збільшення вартості житла в новому сезоні. На це вказує багато різних чинників, зокрема, збільшення соціального забезпечення населення, підвищення курсу долара та активна міграція населення у великі міста;
- за даними Держстату, оренда однокімнатної квартири в Києві подорожчала на 103,35 грн. Водночас, вартість оренди аналогічної квартири в Київській області зросла на 178,58 грн;
- в Україні за час повномасштабної війни змінилися вимоги орендодавців до орендарів. Крім платоспроможності, відсутності тварин і дітей, власники нерухомості також звертають увагу на політичну позицію потенційних орендарів та навіть їхню релігію та національність.
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