На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка) — Finance.ua

На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка) Сьогодні 13:00 — Нерухомість

На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка)

В Україні за час повномасштабної війни змінилися вимоги орендодавців до орендарів. Крім платоспроможності, відсутності тварин і дітей, власники нерухомості також звертають увагу на політичну позицію потенційних орендарів та навіть їхню релігію та національність.

Ідеальний орендар — молода платоспроможна подружня пара українців (національність також важлива) без тварин, без дітей та без бажання запрошувати гостей.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке провела компанія OLX.

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Під час опитування в орендодавців запитали, якими мають бути орендарі.

Більшість заявила про платоспроможність та відсутність тварин.

На третьому місці серед критеріїв — відсутність дітей.

Також важлива позиція щодо війни, сімейний стан, національність.

Близько 2% орендодавців зазначила, що для них важлива навіть приналежність до певної релігії. В Україні найгірша за останні десятиліття демографічна ситуація, і створення комфортної інфраструктури для молодих батьків — частина державної політики. Натомість у молодої пари з дитиною значно менше шансів знайти квартиру для оренди.

Кому власники відмовляють надати житло в оренду

При цьому OLX з’ясував , кому найчастіше відмовляють орендодавці.

Серед орендодавців, яких опитали в компанії OLX весною 2024 року, майже 39% не готові здавати свої помешкання клієнтам з домашніми тваринами.

З іншого боку, Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість розповідає, що майже 72% опитаних орендарів повідомляли про ускладнення з пошуком житла для оренди через наявність домашніх тварин.

Ірина Луханіна, незалежна експертка з нерухомості, підтверджує, що відмови від власників житла найчастіше отримують саме потенційні орендарі з хатніми улюбленцями, а до наявності котів власники квартир ставляться гірше, ніж до наявності собак.

Довідка Finance.ua:

Згідно з даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2024 року становила 6 880 гривень. Але з початку року вартість зросла на 4,2%.



До найбільших проблем ринку оренди житла українці відносять його тотальну тінізацію, відсутність державних програм оренди та незахищеність орендарів.



Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, — субсидію на оренду житла.

Обозреватель За матеріалами:

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