На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка) — Finance.ua

На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка)
В Україні за час повномасштабної війни змінилися вимоги орендодавців до орендарів. Крім платоспроможності, відсутності тварин і дітей, власники нерухомості також звертають увагу на політичну позицію потенційних орендарів та навіть їхню релігію та національність.
Ідеальний орендар — молода платоспроможна подружня пара українців (національність також важлива) без тварин, без дітей та без бажання запрошувати гостей.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке провела компанія OLX.
Під час опитування в орендодавців запитали, якими мають бути орендарі.
- Більшість заявила про платоспроможність та відсутність тварин.
- На третьому місці серед критеріїв — відсутність дітей.
- Також важлива позиція щодо війни, сімейний стан, національність.
Близько 2% орендодавців зазначила, що для них важлива навіть приналежність до певної релігії. В Україні найгірша за останні десятиліття демографічна ситуація, і створення комфортної інфраструктури для молодих батьків — частина державної політики. Натомість у молодої пари з дитиною значно менше шансів знайти квартиру для оренди.
Кому власники відмовляють надати житло в оренду
При цьому OLX з’ясував, кому найчастіше відмовляють орендодавці.
Серед орендодавців, яких опитали в компанії OLX весною 2024 року, майже 39% не готові здавати свої помешкання клієнтам з домашніми тваринами.
З іншого боку, Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість розповідає, що майже 72% опитаних орендарів повідомляли про ускладнення з пошуком житла для оренди через наявність домашніх тварин.
Ірина Луханіна, незалежна експертка з нерухомості, підтверджує, що відмови від власників житла найчастіше отримують саме потенційні орендарі з хатніми улюбленцями, а до наявності котів власники квартир ставляться гірше, ніж до наявності собак.
Довідка Finance.ua:
- Згідно з даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2024 року становила 6 880 гривень. Але з початку року вартість зросла на 4,2%.
- До найбільших проблем ринку оренди житла українці відносять його тотальну тінізацію, відсутність державних програм оренди та незахищеність орендарів.
- Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, — субсидію на оренду житла.
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