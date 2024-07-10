На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка) — Finance.ua
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На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка)

Нерухомість
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На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка)
На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка)
В Україні за час повномасштабної війни змінилися вимоги орендодавців до орендарів. Крім платоспроможності, відсутності тварин і дітей, власники нерухомості також звертають увагу на політичну позицію потенційних орендарів та навіть їхню релігію та національність.
Ідеальний орендар — молода платоспроможна подружня пара українців (національність також важлива) без тварин, без дітей та без бажання запрошувати гостей.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке провела компанія OLX.
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Під час опитування в орендодавців запитали, якими мають бути орендарі.
  • Більшість заявила про платоспроможність та відсутність тварин.
  • На третьому місці серед критеріїв — відсутність дітей.
  • Також важлива позиція щодо війни, сімейний стан, національність.
На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка)
Близько 2% орендодавців зазначила, що для них важлива навіть приналежність до певної релігії. В Україні найгірша за останні десятиліття демографічна ситуація, і створення комфортної інфраструктури для молодих батьків — частина державної політики. Натомість у молодої пари з дитиною значно менше шансів знайти квартиру для оренди.

Кому власники відмовляють надати житло в оренду

При цьому OLX з’ясував, кому найчастіше відмовляють орендодавці.
Серед орендодавців, яких опитали в компанії OLX весною 2024 року, майже 39% не готові здавати свої помешкання клієнтам з домашніми тваринами.
На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка)
З іншого боку, Оксана Остапчук, керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість розповідає, що майже 72% опитаних орендарів повідомляли про ускладнення з пошуком житла для оренди через наявність домашніх тварин.
На що орендодавці звертають увагу при виборі орендарів (інфографіка)
Ірина Луханіна, незалежна експертка з нерухомості, підтверджує, що відмови від власників житла найчастіше отримують саме потенційні орендарі з хатніми улюбленцями, а до наявності котів власники квартир ставляться гірше, ніж до наявності собак.

Довідка Finance.ua:

  • Згідно з даними Держстату, середня плата за місячну оренду 1-кімнатної квартири у квітні 2024 року становила 6 880 гривень. Але з початку року вартість зросла на 4,2%.
  • До найбільших проблем ринку оренди житла українці відносять його тотальну тінізацію, відсутність державних програм оренди та незахищеність орендарів.
  • Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, — субсидію на оренду житла.
За матеріалами:
Обозреватель
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