Переселенцям нададуть субсидії на оренду житла: нардеп розповів деталі — Finance.ua

Переселенцям нададуть субсидії на оренду житла: нардеп розповів деталі Сьогодні 15:02 — Особисті фінанси

Переселенцям нададуть субсидії на оренду житла: нардеп розповів деталі

Міністерство соціальної політики розробило новий інструмент для внутрішньо переміщених осіб, які орендують житло, — субсидію на оренду житла.

Як розповів народний депутат Павло Фролов, наразі пропозиція перебуває на стадії обговорення серед представників влади, депутатів і громадськості, після чого її розгляне уряд.

«Одна з найбільших потреб сімей переселенців — це забезпечення житлом і можливістю платити за його оренду», — зазначив Фролов.

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Внутрішньо переміщені особи стикаються з безліччю викликів, і проблема житла є однією з найгостріших. Багатьом сім’ям доводиться винаймати житло, що своєю чергою створює додаткові грошові труднощі.

Створення нового інструменту спрямоване на ефективну підтримку внутрішньо переміщених осіб. Надаватиметься субсидія на оренду житла, що допоможе знизити фінансовий тиск на переселенців і забезпечить їм більш стабільні умови проживання.

Документ наразі планується винести на обговорення серед представників органів влади, народних депутатів та громадськості. Проведення дискусій та консультацій допоможе врахувати всі необхідні аспекти та забезпечити найбільш ефективне впровадження програми. Після завершення обговорень документ буде розглянуто урядом.

Довідка Finance.ua:

житлова субсидія на неопалювальний сезон для більшості українців була перепризначена автоматично. На фінансування житлових субсидій у 2024 році уряд виділив — 49,9 млрд грн. Це на 12 млрд грн більше порівняно з 2023 роком. Проте є певні категорії, яким субсидію з 1 травня призначають за їхнім зверненням із заявою та декларацією про доходи та витрати;

одним із критеріїв призначення субсидії в Україні є відсутність боргів за комуналку. Однак у деяких випадках можна оформити субсидію навіть із боргами.



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