У Нацбанку розповіли, як український ринок праці витримує навантаження, спричинене війною — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, як український ринок праці витримує навантаження, спричинене війною Сьогодні 08:00 — Особисті фінанси

У Нацбанку розповіли, як український ринок праці витримує навантаження, спричинене війною

Продовження війни й надалі генерує основні ризики для функціонування бізнесу. Вагома частина з них стосується ринку праці.

Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю британському виданню Central Banking.

«Загальне погіршення демографічної ситуації через внутрішню та зовнішню міграції, мобілізація людей до збройних сил призводять до нестачі кваліфікованої робочої сили та дефіциту працівників. Зараз в Україні точиться активна дискусія з цього приводу», — зазначив Пишний та додав, що незабаром парламент розгляне деякі ініціативи щодо мобілізації робочої сили.

Деякі професії будуть зарезервовані, тобто не можна буде залишити робоче місце, щоб долучитися до лав армії.

«Ми шукаємо оптимальний баланс між задоволенням економічних потреб і потреб збройних сил. Є компанії, які належать до категорії критично важливих для української економіки. Певний відсоток працівників цих підприємств і професій, які вважаються критично важливими, не підпадають під мобілізацію. Але є й інші підприємства, які не належать до критично важливих категорій, але їхнє функціонування є не менш важливим для економіки та державних доходів. Наразі їхні працівники підпадають під мобілізацію за загальними правилами. Має бути баланс між потребами мобілізації та потребами економіки», — пояснив очільник Нацбанку.

Атаки росії на енергетичну інфраструктуру цієї весни знищили 9 ГВт потужностей генерації електроенергії.

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«За нашими підрахунками, ці атаки [з боку росії], а також посилення обстрілів Харкова, Сум та Запоріжжя можуть спричинити додаткову міграцію 200 000 осіб. На ринок праці тисне не лише брак робочої сили, але й дуже нерівномірний її розподіл. Війна спричинила не лише міграцію за кордон, але й збільшила кількість переміщених осіб всередині країни. Багато з цих людей мешкають на заході країни [далеко від більшості українських виробничих підприємств]», — розповів Пишний.

Також, за його словами, ринок праці страждає й від невідповідності кваліфікації.

«Близько 7 мільйонів українців виїхали з країни і досі залишаються за кордоном. Ринок праці — це виклик для України», — підсумував голова НБУ.

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