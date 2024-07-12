У Нацбанку розповіли, як український ринок праці витримує навантаження, спричинене війною — Finance.ua

У Нацбанку розповіли, як український ринок праці витримує навантаження, спричинене війною
Продовження війни й надалі генерує основні ризики для функціонування бізнесу. Вагома частина з них стосується ринку праці.
Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний в інтерв’ю британському виданню Central Banking.
«Загальне погіршення демографічної ситуації через внутрішню та зовнішню міграції, мобілізація людей до збройних сил призводять до нестачі кваліфікованої робочої сили та дефіциту працівників. Зараз в Україні точиться активна дискусія з цього приводу», — зазначив Пишний та додав, що незабаром парламент розгляне деякі ініціативи щодо мобілізації робочої сили.
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Деякі професії будуть зарезервовані, тобто не можна буде залишити робоче місце, щоб долучитися до лав армії.
«Ми шукаємо оптимальний баланс між задоволенням економічних потреб і потреб збройних сил. Є компанії, які належать до категорії критично важливих для української економіки. Певний відсоток працівників цих підприємств і професій, які вважаються критично важливими, не підпадають під мобілізацію. Але є й інші підприємства, які не належать до критично важливих категорій, але їхнє функціонування є не менш важливим для економіки та державних доходів. Наразі їхні працівники підпадають під мобілізацію за загальними правилами. Має бути баланс між потребами мобілізації та потребами економіки», — пояснив очільник Нацбанку.
Атаки росії на енергетичну інфраструктуру цієї весни знищили 9 ГВт потужностей генерації електроенергії.
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«За нашими підрахунками, ці атаки [з боку росії], а також посилення обстрілів Харкова, Сум та Запоріжжя можуть спричинити додаткову міграцію 200 000 осіб. На ринок праці тисне не лише брак робочої сили, але й дуже нерівномірний її розподіл. Війна спричинила не лише міграцію за кордон, але й збільшила кількість переміщених осіб всередині країни. Багато з цих людей мешкають на заході країни [далеко від більшості українських виробничих підприємств]», — розповів Пишний.
Також, за його словами, ринок праці страждає й від невідповідності кваліфікації.
«Близько 7 мільйонів українців виїхали з країни і досі залишаються за кордоном. Ринок праці — це виклик для України», — підсумував голова НБУ.
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