Як впорядкувати витрати: правило чотирьох конвертів

Як впорядкувати витрати: правило чотирьох конвертів

Правило 4-х конвертів — простий та ефективний метод управління особистими фінансами, який допомагає контролювати щоденні витрати та уникати хаотичного використання грошей.

Фахівці «Фінкульту» розповідають , як за допомогою 4 конвертів контролювати бюджет.

Як працює метод

Експерти зазначають, ви можете використовувати паперові конверти, рахунки у мобільному банкінгу чи таблицю.

Для початку розподіліть місячний дохід на чотири однакові частини — по одній на тиждень.

Кожен «конверт» відповідає певному тижню місяця, і витрачати можна лише кошти, виділені на цей період.

Переваги методу:

уникаєте перевитрат у перші дні після зарплати;

формуєте звичку планувати покупки заздалегідь;

поступово виходите на збалансований режим витрат без стресу.

Що варто врахувати

Фахівці наголошують, першочергово окремо відкладіть гроші для обов’язкових платежів (комунальні послуги, кредити, страхування).

Якщо наприкінці тижня залишаються «зайві» кошти, їх краще відкласти у фонд заощаджень або фінансову подушку.

Критерій успіху: якщо ви хоча б 2−3 місяці поспіль живете «в межах конверта» і у вас залишається резерв — значить, метод працює.

