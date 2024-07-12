Гетманцев пояснив, чому в Україні масово закривається бізнес — Finance.ua

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Гетманцев пояснив, чому в Україні масово закривається бізнес

Особисті фінанси
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Гетманцев пояснив, чому в Україні масово закривається бізнес
Гетманцев пояснив, чому в Україні масово закривається бізнес
Незалежно від причин виходу бізнесу з ринку, ключовим моментом є те, що загальна кількість ФОП та компаній в Україні збільшується. За першу половину 2024 року закрилось 92 тис. ФОП, а відкрилось нових 148,5 тис. ФОП.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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«На цьому тижні широко розійшлась новина, що в Україні прискорились темпи закриття бізнесу. Зокрема, за даними YouControl, у першому півріччі в Україні закрилось ФОПів і компаній відповідно на 54% і 15% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Зради тут точно не має», — написав Гетманцев.
За його словами, нового бізнесу (ФОП, компаній) відкривається значно більше, ніж закривається.
«Зокрема, у першому півріччі 2024 року нових ФОП відкрилось на 61% більше, ніж закрилось, а темпи реєстрації нових ФОП у річному вимірі зросли на 11%. Це свідчить насамперед про відновлення економічної активності», — констатував нардеп.
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Він наголосив, що пришвидшення закриття бізнесу — це об’єктивний процес, обумовлений насамперед триваючою 2,5 років війною, а також поширенням практик використання ФОП/компаній для цілей податкової оптимізації.
«Малому бізнесу проходиться працювати зараз у надважких умовах: по дві-три повітряні тривоги на день, коли весь бізнес повинен зупиняти роботу (у Харкові, Херсоні, Запоріжжі взагалі під щоденними обстрілами), а між ними — відключення електроенергії на 4−6-8 годин (залежно від регіону). Далеко не всі здатні потягнути роботу в умовах генераторної економіки і подорожчання енергоносіїв, зростання вартості робочої сили при її одночасному дефіциті через посилення мобілізації. Тому у багатьох просто закінчились ресурси і „запас міцності“», — пояснює Гетманцев.
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Є ще один аспект, про який справедливо вказали в самій компанії YouControl, що мова може йти про відкладений попит на закриття бізнесу, власники якого зіткнулись із труднощами через війну, але юридично почали процес закриття і виходу із бізнесу тільки зараз.
Разом з тим, частина виведеного з ринку бізнесу використовувалась для податкової оптимізації.
«Це коли замість старого ФОП/компанії, що вибрала ліміт, засвітилась у сумнівних операціях, відразу відкриваються нові одиниці для уникнення стандартного оподаткування, перевірок, штрафів, що насамперед притаманно торгівлі», — зазначив він.
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Певний вплив на активізацію закриття таких суб’єктів бізнесу мали законодавчі зміни.
Він нагадав, що з 1 серпня 2023 року в Україні відновили податковий режим, який діяв до початку повномасштабного вторгнення, згодом — поновили податкові перевірки і повернули штрафні санкції. Запроваджено обов’язкове РРО та видача фіскальних чеків, і частина тих, хто звик працювати по-іншому, змушений був припинити діяльність. Це теж сприяє тому, що з ринку поступово йдуть і ФОПи, і бізнеси.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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