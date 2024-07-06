Дослідження: український бізнес відповів, чи очікує зростання у 2024 році (інфографіка) — Finance.ua
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Дослідження: український бізнес відповів, чи очікує зростання у 2024 році (інфографіка)

Фондовий ринок
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Дослідження: український бізнес відповів, чи очікує зростання у 2024 році (інфографіка)
Дослідження: український бізнес відповів, чи очікує зростання у 2024 році (інфографіка), freepik.com
Приблизно 67% малих та середніх підприємств в Україні планують розширення у 2024 році. У середньому кожна компанія найме 11 співробітників.
Про це йдеться у дослідженні «Барометр амбіцій МСБ 2024» на замовлення Payoneer.
69% опитаних українських підприємств планують наймати місцевих працівників. Також малі та середні підприємства планують збільшити свої доходи у 2024 році. 67% з них очікують покращення стану місцевої економіки.
Дослідження: український бізнес відповів, чи очікує зростання у 2024 році (інфографіка)
Основними перешкодами для власного розвитку малий та середній бізнес в Україні назвали нестабільні фінансові показники — 42%, місцеві обмеження та зовнішні події — 41%.

Тренди у світовому малому та середньому бізнесі

Практично половина світового малого та середнього бізнесу (МСБ) орієнтується на світових клієнтів або 46% опитаних бізнесменів.
46% їхньої клієнтської бази є міжнародною і майже половина постачальників, з якими вони працюють, також є міжнародними.
Лідерами у кількості міжнародних клієнтів є Китай — 53% його малих та середніх підприємств орієнтується на міжнародного споживача. Також висока частка — по 47% — у країн Європи, Південної Азії та Близького Сходу. Українські підприємці мають частку міжнародних клієнтів у розмірі 61%.
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Основними перевагами роботи з міжнародним ринками МСБ є доступ до клієнтів і постачальників — 56% і 53% опитаних, та інновації — 56%. У середньому МСБ надсилають в 13 країн товари і послуги та отримують їх з 10 країн.
У порівнянні з 2022 роком представники малого і середнього бізнесу збільшили кількість постачальників. У середньому це на 8. Найбільше зростання серед Азійсько-Тихоокеанського регіону — 41% та Туреччини — 60%. Українські МСБ збільшили частку постачальників на 45%.
Дослідження: український бізнес відповів, чи очікує зростання у 2024 році (інфографіка)
Більшість МСБ у світі, 54%, мають проблеми з електронними платіжками. Йдеться про електронні платежі від третіх сторін, конвертацію валюти в режимі реального часу та оплату через вебсайт.
Також лише 21% можуть приймати платежі в криптовалюті. Інші труднощі з міжнародними платіжками пов’язані з комісіями за перекази, затримками з підтвердженням платежів та курсами обміну валют.
Ще 40% вважають процес здійснення і отримання міжнародних платежів складним
Дослідження: український бізнес відповів, чи очікує зростання у 2024 році (інфографіка)
Найбільше непідготовленими МСБ вважають себе у геополітичних конфліктах — 43%, до економічного спаду — 41% та до інфляції і валютної нестабільності.
Дослідження: український бізнес відповів, чи очікує зростання у 2024 році (інфографіка)
За матеріалами:
Finance.ua
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