Надходження до бюджету від ігрового бізнесу зросли майже втричі — Finance.ua

Надходження до бюджету від ігрового бізнесу зросли майже втричі Сьогодні 18:13 — Казна та Політика

Надходження до бюджету від ігрового бізнесу зросли майже втричі

За перше півріччя 2024 року гральний бізнес сплатив до державного бюджету податками 8,4 млрд грн. Це майже у 3 рази більше аналогічного періоду 2023 року.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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При цьому податок на прибуток збільшився у 7,3 рази до попереднього року, а ПДФО на 26,1%.

Гетманцев додає, така розбіжність свідчить, що з податком на виграші треба попрацювати.

Також у червні 2024 ігровий бізнес сплатив податками у 1,9 раза більше порівняно з червнем минулого року.

Нагадаємо, цього року у рейтингу країн за доходом у секторі онлайн-гемблінгу США посіли перше місце. Результати дослідження показують значне зростання популярності цієї галузі по всьому світу.

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