Надходження до бюджету від ігрового бізнесу зросли майже втричі — Finance.ua

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Надходження до бюджету від ігрового бізнесу зросли майже втричі

Казна та Політика
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Надходження до бюджету від ігрового бізнесу зросли майже втричі
Надходження до бюджету від ігрового бізнесу зросли майже втричі
За перше півріччя 2024 року гральний бізнес сплатив до державного бюджету податками 8,4 млрд грн. Це майже у 3 рази більше аналогічного періоду 2023 року.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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При цьому податок на прибуток збільшився у 7,3 рази до попереднього року, а ПДФО на 26,1%.
Гетманцев додає, така розбіжність свідчить, що з податком на виграші треба попрацювати.
Також у червні 2024 ігровий бізнес сплатив податками у 1,9 раза більше порівняно з червнем минулого року.
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Нагадаємо, цього року у рейтингу країн за доходом у секторі онлайн-гемблінгу США посіли перше місце. Результати дослідження показують значне зростання популярності цієї галузі по всьому світу.
За матеріалами:
Finance.ua
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