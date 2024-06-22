Кіберполіція попереджає про небезпеку з нелегальними онлайн-казино: як вберегтися — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кіберполіція попереджає про небезпеку з нелегальними онлайн-казино: як вберегтися

Особисті фінанси
0
Кіберполіція попереджає про небезпеку з нелегальними онлайн-казино: як вберегтися
Кіберполіція попереджає про небезпеку з нелегальними онлайн-казино: як вберегтися
Згідно з нещодавнім Указом Президента України вводиться в дію рішення РНБОУ «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет». Проте закон, на жаль, жодним чином не може регулювати діяльність нелегальних казино.
Працівники кіберполіції розповідають, як вберегтися від нелегальних онлайн-казино.
Читайте також
Нелегальні онлайн-казино, окрім несплати податків, також створюють значні ризики для кібербезпеки клієнтів, серед яких: ризик шахрайства, порушення правил гри, фінансування злочинних угруповань, викрадення грошей і даних гравців, ризик заразити ваші гаджети небезпечними вірусними програмами.

Як вберегтися

Нелегальні онлайн-казино використовують різні методи реклами своїх послуг. Зокрема, це і банери на сайтах, реклама в соцмережах і месенджерах.
Читайте також
Також менеджери гральних закладів можуть використовувати метод соціальної інженерії і телефонувати громадянам з різними «вигідними» пропозиціями, обіцяючи надіслати посилання для отримання «бонусів».
Щоб не стати жертвою зловмисників, кіберполіція радить:
  • перевіряйте легальність казино через офіційний реєстр КРАІЛ;
  • уникайте введення конфіденційної інформації на підозрілих сайтах;
  • не переходьте за посиланнями з невідомих джерел;
  • використовуйте лише офіційні додатки;
  • використовуйте сучасні антивірусні програми та оновлюйте їх регулярно.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.