Кіберполіція попереджає про небезпеку з нелегальними онлайн-казино: як вберегтися — Finance.ua

Кіберполіція попереджає про небезпеку з нелегальними онлайн-казино: як вберегтися Сьогодні 15:22 — Особисті фінанси

Кіберполіція попереджає про небезпеку з нелегальними онлайн-казино: як вберегтися

Згідно з нещодавнім Указом Президента України вводиться в дію рішення РНБОУ «Щодо протидії негативним наслідкам функціонування азартних ігор в мережі Інтернет». Проте закон, на жаль, жодним чином не може регулювати діяльність нелегальних казино.

Працівники кіберполіції розповідають , як вберегтися від нелегальних онлайн-казино.

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Нелегальні онлайн-казино, окрім несплати податків, також створюють значні ризики для кібербезпеки клієнтів, серед яких: ризик шахрайства, порушення правил гри, фінансування злочинних угруповань, викрадення грошей і даних гравців, ризик заразити ваші гаджети небезпечними вірусними програмами.

Як вберегтися

Нелегальні онлайн-казино використовують різні методи реклами своїх послуг. Зокрема, це і банери на сайтах, реклама в соцмережах і месенджерах.

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Також менеджери гральних закладів можуть використовувати метод соціальної інженерії і телефонувати громадянам з різними «вигідними» пропозиціями, обіцяючи надіслати посилання для отримання «бонусів».

Щоб не стати жертвою зловмисників, кіберполіція радить:

перевіряйте легальність казино через офіційний реєстр КРАІЛ;

уникайте введення конфіденційної інформації на підозрілих сайтах;

не переходьте за посиланнями з невідомих джерел;

використовуйте лише офіційні додатки;

використовуйте сучасні антивірусні програми та оновлюйте їх регулярно.

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