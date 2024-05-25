Скільки онлайн-казино заблокували з початку року — Finance.ua

Скільки онлайн-казино заблокували з початку року Сьогодні 13:33

Скільки онлайн-казино заблокували з початку року, Фото: Getty Images

З початку року правоохоронці заблокували 600 сайтів, на яких розміщувались ресурси нелегальних онлайн-казино

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

У повідомленні вказано, що майже щодня правоохоронні органи блокують сайти, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино.

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Нині розслідується 450 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.

Штраф за організацію нелегальних ігор

«Максимальна міра покарання за організацію нелегальних азартних ігор передбачає штраф у розмірі 850 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю», — про це повідомили прокурори в етері національного телемарафону.

Нещодавно правоохоронці викрили підпільне казино у житловому комплексі у Києві, де вилучили понад 50 гральних автоматів.

Проте найбільш резонансним став випадком викриття організації нелегального грального бізнесу засновниками й службовими особами одного з банків.

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«Вони використовували логотипи відомих брендів та дзеркальні сайти. Банк залучив кошти гравців в сумі близько 5 млрд грн, які в подальшому легалізували. Злочинна схема була викрита правоохоронцями, фінансова установа припинила свою діяльність», — зазначає прокурор Офісу Генпрокурора Артем Бояренко.

Він зауважив, що від нелегальних онлайн-казино страждає не лише бюджет, який недоотримує податки, а й самі гравці. Адже вони жодним чином не застраховані від шахрайства в нелегальних гральних закладах.

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