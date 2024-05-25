Скільки онлайн-казино заблокували з початку року — Finance.ua

Скільки онлайн-казино заблокували з початку року
З початку року правоохоронці заблокували 600 сайтів, на яких розміщувались ресурси нелегальних онлайн-казино
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
У повідомленні вказано, що майже щодня правоохоронні органи блокують сайти, на яких розміщуються ресурси з нелегальними онлайн-казино.
Нині розслідується 450 кримінальних проваджень за фактами незаконної діяльності з організації або проведення азартних ігор, лотерей.
Штраф за організацію нелегальних ігор
«Максимальна міра покарання за організацію нелегальних азартних ігор передбачає штраф у розмірі 850 тисяч гривень з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю», — про це повідомили прокурори в етері національного телемарафону.
Нещодавно правоохоронці викрили підпільне казино у житловому комплексі у Києві, де вилучили понад 50 гральних автоматів.
Проте найбільш резонансним став випадком викриття організації нелегального грального бізнесу засновниками й службовими особами одного з банків.
«Вони використовували логотипи відомих брендів та дзеркальні сайти. Банк залучив кошти гравців в сумі близько 5 млрд грн, які в подальшому легалізували. Злочинна схема була викрита правоохоронцями, фінансова установа припинила свою діяльність», — зазначає прокурор Офісу Генпрокурора Артем Бояренко.
Він зауважив, що від нелегальних онлайн-казино страждає не лише бюджет, який недоотримує податки, а й самі гравці. Адже вони жодним чином не застраховані від шахрайства в нелегальних гральних закладах.
Як працюють онлайн-казино та чому це проблема для України.
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