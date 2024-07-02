Український бізнес негативно оцінює свою діяльність: причини — Finance.ua

Український бізнес негативно оцінює свою діяльність: причини
Бізнес у червні вдруге поспіль надав негативні оцінки ділової активності.
Про це свідчить Індекс очікувань ділової активності (ІОДА) у червні, опублікований Нацбанком України.
ТОП-6 причин, чому бізнес негативно оцінює ділову активність:
- збереження невизначеності щодо тривалості війни,
- зростання витрат бізнесу через дефіцит електроенергії внаслідок російських атак на енергосистему та підвищення тарифів,
- слабкий інвестиційний попит,
- погіршення курсових очікувань,
- несприятливі тенденції на ринку праці,
- а також значний дефіцит кваліфікованих працівників.
Проблеми за секторами
- Підприємства промисловості послабили оцінки щодо результатів своєї діяльності на найближчу перспективу під впливом погіршення безпекової ситуації, значних перебоїв з енергопостачанням та зростання виробничих витрат: секторальний індекс у червні становив 45.5 (у травні — 48.8). На відміну від попереднього місяця респонденти прогнозували зменшення обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень. Посилилися негативні очікування щодо зменшення нових експортних замовлень, обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень), а також запасів сировини і матеріалів. Водночас дещо пом’якшилися негативні оцінки щодо залишків готової продукції.
- Підприємства торгівлі зберегли негативні очікування щодо результатів своєї діяльності на тлі ускладнення ситуації з енергопостачанням, підвищення тарифу на електроенергію та погіршення курсових очікувань: секторальний індекс у червні становив 46.4 (у травні — 47.7). Торговельні компанії спрогнозували подальше зменшення товарообороту та обсягу закупівлі товарів для продажу, зберегли негативні оцінки щодо запасів / залишків товарів для продажу та були налаштовані на подальше зниження торговельної маржі.
- Підприємства будівництва значно послабили оцінки своїх економічних результатів через слабкий інвестиційний попит, тривалі відключення електроенергії та брак кваліфікованих працівників: секторальний індекс у червні становив 43.0 порівняно з 49.8 у травні. Будівельники суттєво погіршили очікування щодо обсягів будівництва, нових замовлень, сировини та матеріалів. Водночас збереглися позитивні очікування щодо обсягу закупівлі послуг підрядників на тлі посилення негативних оцінок щодо їх доступності.
- Підприємства сфери послуг вдруге поспіль найстриманіше оцінили результати своєї економічної діяльності та погіршили очікування щодо економічних перспектив, зважаючи на відплив кваліфікованих кадрів, збільшення витрат через дефіцит електроенергії та зниження попиту: секторальний індекс знизився до 39.7 у червні з 47.2 у травні. Респонденти суттєво погіршили оцінки щодо обсягу наданих послуг, а також посилили негативні очікування щодо обсягів як нових замовлень, так і послуг у процесі виконання.
Підприємства промисловості, торгівлі та сфери послуг спрогнозували посилення темпів зростання як закупівельних цін, так і цін/тарифів на власну продукцію/послуги, натомість респонденти будівництва були налаштовані на їх незначне сповільнення.
Ситуація на ринку праці погіршилася. Керівники підприємств усіх секторів очікували на скорочення загальної чисельності працівників, найсуттєвіше — у сфері послуг.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.
Хочу отримати гроші до зарплати 💸
Поділитися новиною